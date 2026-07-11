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Un arresto a Monza, dove un cittadino marocchino di 41 anni è stato fermato nella serata di mercoledì 8 luglio 2026. L’uomo è stato sorpreso in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali durante un controllo antidroga in città. L’arresto è stato convalidato e per il soggetto è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Operazione antidroga: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di droga a Monza. Gli agenti delle Volanti della Questura di Monza e della Brianza hanno individuato una vettura sospetta che si aggirava in via A. Cederna, diretta verso via Salvadori.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

Alla vista dei segnali acustici e luminosi delle forze dell’ordine, il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo, accelerando bruscamente e cercando di fuggire. Ne è nato un inseguimento lungo le vie cittadine, che si è concluso quando il traffico ha impedito all’uomo di proseguire la corsa. A quel punto, il sospettato ha abbandonato l’auto e ha proseguito la fuga a piedi, venendo però raggiunto dagli agenti dopo circa un chilometro di inseguimento.

La colluttazione e l’arresto

Una volta raggiunto, il cittadino marocchino ha opposto una violenta resistenza, colpendo ripetutamente gli operatori di polizia nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Solo dopo una breve ma intensa colluttazione, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e a mettergli le manette.

La perquisizione e il sequestro della droga

Successivamente, la Polizia ha proceduto alla perquisizione dell’autovettura, rinvenendo nel portaoggetti dello sportello anteriore lato conducente circa 30 grammi tra cocaina e hashish. La perquisizione personale ha permesso inoltre di trovare, nascosti nei pantaloni dell’uomo, diverse banconote di piccolo taglio per un totale di 1050 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Le accuse e la convalida dell’arresto

Per i fatti accertati, il cittadino marocchino è stato arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’udienza di convalida dell’arresto, che si è tenuta il 9 luglio 2026. Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

IPA