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Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia dalla Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza: un cittadino italiano di 34 anni, residente a Sesto San Giovanni, è stato condannato in via definitiva a 2 anni e 4 mesi di reclusione per aver sottoposto la ex moglie a una lunga serie di violenze fisiche e psicologiche. L’ordine di carcerazione è stato eseguito nella giornata di ieri presso la Casa Circondariale di Monza.

Le origini dell’indagine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Monza. Il provvedimento riguarda un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia, tra cui reati contro il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti e altri gravi reati contro la persona.

L’attività investigativa ha preso avvio dalla querela presentata dalla ex moglie dell’uomo nel marzo 2024 presso l’Ufficio Denunce della Questura di Monza e della Brianza. La donna ha denunciato una situazione di maltrattamenti in famiglia che si sarebbe protratta dal 2018 fino agli inizi del 2024. Nel corso di questi anni, la vittima sarebbe stata sottoposta a ripetute violenze fisiche e psicologiche, aggravate dalla dipendenza dell’uomo da sostanze stupefacenti, in particolare cocaina.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza e svolte dalla Squadra Mobile, hanno permesso di ricostruire un quadro indiziario dettagliato. Attraverso le testimonianze di amiche, colleghi di lavoro e conoscenti della vittima, è emerso un regime abituale di violenza, sopraffazione e prevaricazione. In particolare, sono stati documentati episodi di aggressioni fisiche, violenze e intimidazioni all’interno delle mura domestiche, oltre a ripetuti danneggiamenti della mobilia e del telefono cellulare della donna. L’uomo avrebbe inoltre manifestato comportamenti ossessivi e possessivi, alimentati da una gelosia morbosa, che hanno generato nella ex moglie uno stato di terrore costante.

Le misure cautelari e l’arresto

Sulla base degli elementi raccolti, già nell’aprile 2024 l’Autorità Giudiziaria aveva disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico. Tale provvedimento si è rivelato subito efficace, impedendo il reiterarsi delle condotte delittuose. L’ordine di carcerazione è stato eseguito nel pomeriggio di ieri presso la Casa Circondariale di Monza, dove il condannato si trovava già ristretto per altra causa. Al termine delle formalità di rito, il provvedimento è stato notificato all’interessato, che dovrà espiare la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione.

Un caso che riaccende i riflettori sulla violenza domestica

Il caso di Monza riporta l’attenzione sul tema della violenza domestica e sulla necessità di strumenti efficaci per la tutela delle vittime. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e la collaborazione tra Polizia e Autorità Giudiziaria hanno permesso di assicurare alla giustizia un soggetto ritenuto pericoloso, garantendo alla vittima un primo passo verso la riconquista della serenità.

IPA