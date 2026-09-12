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Una denuncia per danneggiamento, questo il bilancio dell’intervento delle Volanti della Polizia di Stato nella notte di sabato 12 settembre 2026 a Monza. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e denunciato dopo aver minacciato e inseguito il proprietario di un’auto, danneggiando ulteriormente il veicolo.

I fatti a Monza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Bergamo, dove una pattuglia delle Volanti della Questura di Monza e della Brianza è intervenuta a seguito di una segnalazione.

Il proprietario di un’autovettura aveva infatti scoperto che lo specchietto retrovisore della sua auto era stato danneggiato. Poco dopo, la situazione è degenerata: la vittima è stata avvicinata da un uomo che, insieme alla propria compagna, lo ha minacciato e inseguito.

Minacce e ulteriori danni all’auto

Secondo quanto riferito dalla vittima agli agenti, l’aggressore non si è limitato alle minacce. Dopo aver inseguito il proprietario, l’uomo ha colpito nuovamente l’auto, questa volta infrangendo il lunotto posteriore con il lancio di una bottiglia di vetro.

L’episodio ha destato particolare preoccupazione, sia per la violenza dell’azione sia per la presenza della compagna dell’aggressore durante i fatti.

L’identificazione e la denuncia

Grazie alle dettagliate indicazioni fornite dalla vittima, gli operatori della Polizia sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile poco dopo l’accaduto.

L’uomo è stato individuato in via Enrico da Monza e identificato come cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia, soprattutto in materia di reati contro la persona e contro il patrimonio.

Le conseguenze dell’intervento

Per i fatti accaduti, l’uomo è stato immediatamente accompagnato in Questura e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti e di assicurare il responsabile alla giustizia.

Il contesto e la sicurezza cittadina

L’episodio avvenuto a Monza si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso i reati contro il patrimonio e la persona. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza della collaborazione dei cittadini, come avvenuto in questo caso, per garantire una risposta efficace e tempestiva alle situazioni di pericolo e alle segnalazioni di danneggiamento o minacce.

IPA