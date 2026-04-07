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È di un uomo denunciato e 5.000 euro di attrezzature recuperate il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Monza il 6 aprile 2026. L’intervento è stato effettuato dopo la segnalazione di furto aggravato presso un cantiere scolastico, con il materiale restituito alla ditta proprietaria.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito dei servizi di controllo del territorio coordinati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza e della Brianza.

L’intervento della Polizia e la segnalazione

Nel pomeriggio del 6 aprile 2026, la Sala Operativa della Polizia ha ricevuto una segnalazione relativa a un furto in corso presso il cantiere scolastico dell’Istituto Superiore “Achille Mapelli” di Monza. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti tempestivamente sul posto, riscontrando la fondatezza della segnalazione e avviando le prime indagini per identificare il responsabile.

Le indagini e il recupero della refurtiva

Le attività investigative svolte nell’immediatezza hanno permesso agli agenti di risalire rapidamente al sospettato. Gli operatori si sono quindi recati presso l’abitazione dell’uomo individuato, dove hanno effettuato una perquisizione. All’interno dell’auto del sospettato sono stati rinvenuti attrezzi da cantiere, utensili professionali ed elettrici, batterie e altro materiale, tutto appena sottratto dal cantiere scolastico. Il valore complessivo della refurtiva è stato stimato in circa 5.000 euro.

Restituzione del materiale e denuncia

Tutto il materiale recuperato è stato riconsegnato alla ditta proprietaria, che aveva subito il furto. L’uomo, ritenuto responsabile del furto aggravato, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Informata l’Autorità Giudiziaria, il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato. La Polizia di Stato di Monza e della Brianza ribadisce il proprio impegno quotidiano nel contrasto ai reati contro il patrimonio e nella prevenzione di episodi di furto e altre condotte illecite, grazie a una costante presenza sul territorio e alla collaborazione con i cittadini.

IPA