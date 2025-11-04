Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti della Polizia di Stato tra il 1 e il 2 novembre a Monza, dove sono stati fermati i presunti responsabili di rapina impropria e tentata estorsione in diversi episodi avvenuti nel centro cittadino e presso il supermercato “Iper la Grande I”. Gli interventi sono stati eseguiti dal personale della Questura di Monza e della Brianza, appartenente all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Le operazioni della Polizia: fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le attività di controllo del territorio hanno portato, tra il 1 e il 2 novembre, all’arresto di tre persone coinvolte in diversi episodi di reato nella zona centrale di Monza e presso il supermercato “Iper la Grande I” di via della Guerrina.

Il furto e la rapina in via Cavour

Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio del 1 novembre, intorno alle 15.00, quando una pattuglia della Squadra Volante è stata inviata in via Cavour a seguito della richiesta di aiuto di un cittadino del Bangladesh. L’uomo aveva denunciato il furto del proprio telefono cellulare, avvenuto dopo che un cittadino nordafricano si era avvicinato con il pretesto di vendergli dell’hashish.

Grazie alle informazioni fornite dalla vittima, gli agenti sono riusciti a individuare e bloccare il presunto autore del reato, trovato in possesso del cellulare rubato. La perquisizione ha permesso di recuperare il telefono, che era stato nascosto nella tasca del sospettato.

L’uomo, un cittadino tunisino nato nel 2007 e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria. Dopo gli accertamenti di rito, è stato trattenuto presso i locali camerali della Questura in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, celebrata il 3 novembre presso il Tribunale di Monza. Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

Rapina al supermercato: la fuga e la violenza

Poche ore dopo, nella serata dello stesso 1 novembre, intorno alle 19.30, una nuova segnalazione ha richiesto l’intervento della Volante presso il centro commerciale “Iper la Grande I” di via della Guerrina. L’addetto alla vigilanza del supermercato aveva notato due donne, già conosciute per precedenti furti, mentre stavano sottraendo merce dagli scaffali e la nascondevano nelle loro borse.

All’arrivo degli agenti, una delle donne ha tentato la fuga all’esterno del parcheggio, inseguita dal vigilante. I poliziotti sono riusciti a bloccarla e, durante la perquisizione, hanno trovato nella sua borsa vari beni per un valore complessivo di circa 330 euro.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che, per garantirsi la fuga, la donna aveva colpito ripetutamente al volto l’addetto alla sicurezza, utilizzando anche il carrello della spesa come ariete per farsi strada. La donna, una cittadina italiana nata nel 1966 e residente ad Agrate Brianza, è stata arrestata con l’accusa di rapina impropria, avendo usato violenza per sottrarsi al controllo.

In attesa dell’udienza di convalida, la donna è stata posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Lite in centro e tentata estorsione

Il 2 novembre, alle 19.00, le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute nuovamente in centro città, dove era stata segnalata una lite tra due persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato due uomini intenti a discutere animatamente: uno dei due afferrava l’altro per il bavero, minacciandolo e chiedendogli denaro e il telefono cellulare.

Dopo aver sedato la lite, la vittima e i testimoni hanno raccontato che la discussione era degenerata quando uno dei due aveva strappato di mano il telefono all’altro, colpendolo ripetutamente con pugni al volto. La lite si era poi spostata all’esterno dell’edificio, dove l’aggressore aveva nuovamente colpito la vittima, minacciandolo di morte e chiedendogli denaro per restituirgli il telefono cellulare.

Accertata la dinamica dei fatti, i poliziotti hanno arrestato l’uomo, un cittadino egiziano nato nel 2002, con l’accusa di tentata estorsione. L’udienza di convalida dell’arresto si è svolta il 3 novembre presso il Tribunale di Monza, dove è stata confermata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

