Eseguito a Monza un arresto per rapina aggravata. Nella notte del 3 marzo 2026, un giovane di 18 anni è stato fermato dopo aver minacciato un tassista con un coltello e avergli sottratto 135 euro. L’episodio è stato ricostruito dagli agenti intervenuti, che hanno identificato e bloccato il presunto autore grazie a tempestive indagini sull’utenza telefonica utilizzata per prenotare la corsa.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2026, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento delle Volanti a Monza per una rapina ai danni di un tassista. Secondo quanto ricostruito, il giovane, cittadino italiano di origine nordafricana, aveva richiesto una corsa come normale cliente. Giunto nei pressi della destinazione, ha estratto improvvisamente un coltello a scatto, puntandolo al volto del conducente e minacciandolo di morte. Sotto la minaccia dell’arma, il tassista è stato costretto a consegnare il denaro contante che aveva con sé, pari a 135 euro.

L’intervento degli agenti e l’identificazione del sospettato

Ricevuta la segnalazione, gli equipaggi della Polizia di Stato hanno avviato immediate attività investigative. Attraverso accertamenti sull’utenza telefonica utilizzata per prenotare la corsa, gli operatori sono riusciti a risalire in breve tempo all’identità del presunto autore della rapina. Gli agenti si sono quindi recati presso l’abitazione del sospettato, dove il giovane ha assunto un atteggiamento fortemente aggressivo e oppositivo, minacciando di morte il personale intervenuto e tentando di sottrarsi al controllo.

Resistenza e violenza durante l’arresto

Durante le operazioni di polizia, il giovane ha opposto una decisa resistenza, colpendo gli operatori con spinte e calci, brandendo oggetti e continuando a proferire gravi minacce. Nonostante le difficoltà operative, gli agenti sono riusciti a contenerlo e a procedere alla perquisizione personale e domiciliare, nel rispetto delle procedure di legge.

Il ritrovamento delle prove e l’arresto

All’interno dell’abitazione del sospettato sono stati rinvenuti sia il coltello utilizzato per la rapina sia la somma di denaro sottratta poco prima al tassista. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato tratto in arresto per rapina aggravata dall’uso dell’arma, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché per porto di oggetti atti ad offendere. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alla Casa Circondariale di Monza in attesa dell’udienza di convalida.

