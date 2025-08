Morbillo, Bassetti invita a fare il vaccino: "Uno su dieci a rischio, copertura vaccinale troppo bassa"

Un recente studio ha mostrato come in Italia una persona su dieci sia a rischio morbillo. Nel Paese la copertura vaccinale è relativamente bassa e questo, fra le altre cose, innalza il rischio di contagio fra la popolazione. Fra le voci di chi invita alla prudenza e alla vaccinazione c’è anche quella dell’infettivologo Matteo Bassetti.

Matteo Bassetti sul morbillo

Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova, ha lanciato il suo allarme via social.

“Un italiano ogni dieci è a rischio di sviluppare il morbillo, perché soprattutto in alcune regioni la copertura vaccinale è diventata molto bassa, sotto ai livelli minimi”, ha detto Bassetti.

Il dato è emerso dallo studio coordinato dall’Istituto superiore di sanità e dalla Fondazione Bruno Kessler. Studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet Infectious Diseases.

L’invito di Bassetti alla prevenzione

Bisogna “fare di più sulla prevenzione, spiegando alla gente che bisogna tornare a vaccinarsi”, ha detto Matteo Bassetti rivolgendosi alle istituzioni.

E ancora: “Chi non è vaccinato deve vaccinarsi per il morbillo e deve vaccinare i propri figli“, ha esortato.

Poi una domanda cruciale: “Sarà in grado l’Italia di affrontare questo tema della prevenzione delle malattie infettive o continueremo a girarci dall’altra parte?”.

Bassetti ha posto la domanda anche alla luce dei “disastri che stiamo vedendo in questi giorni per la West Nile“, per cui “evidentemente la prevenzione non è stata fatta come si doveva”.

Lo studio sul morbillo

Lo studio sul morbillo di Iss/Kessler ha evidenziato come un rischio particolarmente elevato di contrarre il morbillo si registri tra gli adulti nella fascia 20-40 anni. Sono loro a giocare, fra l’altro, un ruolo determinante nella trasmissione del virus, anche ai bambini più piccoli.

L’incidenza più alta è stata rilevata tra i bambini sotto i 5 anni. E nove infezioni su dieci hanno interessato persone non vaccinate, responsabili anche dell’88,9% dei contagi secondari nei focolai.

Il 35,5% delle infezioni secondarie (infezioni che si sviluppano in persone già indebolite da altra infezione preesistente) si verifica in ambito familiare, viene spiegato.

Le autorità sanitarie invitano alla vaccinazione, ma al contempo a non alimentare allarmismi.