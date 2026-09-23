Morbillo, Bassetti mette in guardia: "È la malattia infettiva più contagiosa, quattro volte più del Covid"

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Nel 2026 i casi di morbillo in Italia hanno ricominciato a crescere. Nei primi 5 mesi dell’anno sono stati confermati 472 contagi, con un aumento consistente rispetto al 2025 quando erano stati 322. Il ministero della Salute ha diramato una circolare in cui raccomanda alle Regioni e alle altre istituzioni di potenziare i sistemi di sorveglianza e promuovere campagne vaccinali finalizzate a raggiungere soprattutto i giovani adulti. Matteo Bassetti avvisa: “È la malattia più contagiosa”.

I dati sul morbillo in Italia

Dopo un periodo di controllo dell’infezione, a partire dall’autunno 2023 in Italia si è osservato un marcato aumento dei casi di morbillo.

Nel 2024 sono stati confermati 946 contagi, nel 2025 si è scesi a 497 ma il 2026 mostra una ripresa che coinvolge soprattutto i giovani adulti: oltre la metà dei casi segnalati (345) si è verificata in persone tra i 15 e i 39 anni.

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L’aumento è particolarmente evidente in alcune Regioni: in Calabria si è passati dai 17 casi segnalati del 2025 ai 265 del 2026, in Campania da 18 a 100.

L’allarme di Matteo Bassetti

In appena 20 giorni, in Liguria si sono registrati 12 casi di morbillo con quattro persone ricoverate nella clinica di malattie infettive dell’Aom Irccs Policlinico San Martino di Genova.

L’infettivologo genovese Matteo Bassetti, a Primocanale, ha detto che teme questa possa diventare “la più grave epidemia di morbillo che ha visto questa regione negli ultimi trent’anni”.

L’esperto ha confermato che “le persone che hanno avuto il morbillo sono giovani adulti nella fascia tra i 30 e i 55 anni, non vaccinati che naturalmente prima di avere i sintomi hanno viaggiato su treni, autobus, hanno fatto la loro vita normale” ha spiegato.

Bassetti ha sottolineato che il morbillo è estremamente contagioso, quasi quattro volte più del Covid, e può essere trasmesso anche prima che compaiano i sintomi più evidenti.

“È la malattia infettiva più contagiosa che esista”, ha avvisato l’infettivologo spiegando che se una persona “con il morbillo o con i prodromi del morbillo”, cioè che non ha ancora il sintomo, prende un treno, un autobus o un mezzo di trasporto pubblico la sua “capacità di contagiare persone sensibili arriva fino a 20″.

Cosa sapere sul morbillo e la vaccinazione

Il medico ha spiegato che il periodo di incubazione del morbillo può arrivare a circa due settimane, un tempo sufficiente, quindi, perché una persona infetta possa avere numerosi contatti prima di capire cosa sta succedendo.

Secondo Bassetti, inoltre, il fatto che la maggior parte dei contagiati siano giovani adulti non è casuale. Sono le generazioni che hanno vissuto momenti diversi nella storia della diffusione del morbillo e della vaccinazione. Chi non è vaccinato rischierebbe di più.

L’immunizzazione per il morbillo viene fatta in due dosi: la prima dopo il compimento del primo anno, la seconda a 5-6 anni.

I dati relativi al 2024 mostrano che le coperture per la prima dose non sono molto lontane dall’obiettivo del 95% considerato necessario per interrompere la circolazione del virus nella popolazione.

La media nazionale è del 94,7%, con un forbice che va da più del 98% di Lombardia e Molise all’88% della Sicilia. La situazione cambia drasticamente con la seconda dose. In tal caso nessuna Regione raggiunge il 95% e solo 7 sono sopra il 90%.

Gli esperti invitano quindi ad agire su un doppio binario, ovvero potenziare i sistemi di sorveglianza garantendo tempestività nel condurre l’indagine epidemiologica e la segnalazione del caso sospetto e promuovere campagne vaccinali mirate, con particolare attenzione ai giovani adulti non vaccinati e alle categorie ad alto rischio, oltre che adottare strategie per recuperare i bambini che non hanno ricevuto la seconda dose.

Gianni Rezza sul morbillo

Gianni Rezza, professore straordinario di Igiene all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha evidenziato che raggiungere con la vaccinazione i giovani adulti “è una sfida difficile” perché “si tratta di una fascia della popolazione in genere sana, che ha pochi rapporti con il proprio medico o con altri attori sanitari e con una percezione del rischio molto bassa”.

Dunque, “al di là di come si deciderà di procedere dal punto di vista operativo, è importante cominciare a fare maturare la consapevolezza nei giovani adulti di poter essere a rischio di contrarre il morbillo e che questa infezione da grandi può essere più rischiosa che da bambini”, è la soluzione da adottare secondo il medico.

Inoltre, Rezza ha ricordato che “la vaccinazione è gratuita per tutte le fasce di età, dato che rientra nel Piano Nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita”.