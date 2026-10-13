Morbillo in Liguria, Bassetti segnala 18 casi in un mese: "Rischio polmonite ed encefalite"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Matteo Bassetti lancia l’allarme morbillo dopo i 18 casi registrati in un mese in Liguria. L’infettivologo ha condiviso via social la sua preoccupazione per l’aumento dei contagi registrati recentemente nella sua regione, aggiungendo anche che in Pennsylvania, negli Usa, sono già 6 i decessi per morbillo da inizio anno. Bassetti ha ricordato che il morbillo può dare vita a complicazioni gravi e ha sottolineato l’importanza del vaccino.

Morbillo in Liguria, Matteo Bassetti lancia l’allarme

Dal suo profilo X l’infettivologo Matteo Bassetti ha dedicato due post, legati tra loro, al morbillo. Nel primo il responsabile del reparto Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha parlato della morte di una donna di 39 anni in Pennsylvania dopo la diagnosi di morbillo.

Si tratta, ha ricordato, della sesta vittima nel 2026 nello Stato americano. “Sei morti evitabili con un semplice vaccino”, ha scritto Bassetti.

Bassetti: “Il morbillo può avere conseguenze gravi”

Partendo dai decessi registrati negli Usa, Matteo Bassetti ha poi dedicato un secondo post al morbillo e ai casi registrati in Liguria. Secondo i dati riportati dall’infettivologo, nella regione sono state ben 18 le persone colpite da morbillo in un solo mese.

Da qui l’appello rivolto ai suoi follower, perché “il morbillo non è una semplice malattia dell’infanzia” ma può causare complicanze gravi. Tra le complicanze ricordate da Bassetti figurano polmonite ed encefalite. “Nei casi più gravi può richiedere il ricovero ospedaliero e provocare la morte”, ha proseguito il primario del San Martino di Genova. I decessi stimati sono uno ogni 500-1000 casi, con il rischio che varia a seconda delle condizioni individuali e del contesto sanitario.

“Il vaccino è uno strumento fondamentale per prevenire la malattia e proteggere le persone più vulnerabili – ha proseguito Bassetti – Sei morti in Pennsylvania. Diciotto casi in un mese in Liguria. Non sottovalutiamo il morbillo: informiamoci e verifichiamo la nostra copertura vaccinale. La prevenzione può salvare vite”.

Non solo Liguria, casi di morbillo in aumento in tutta Italia nel 2026

A fine settembre il Ministero della Salute, tramite la circolare “Morbillo – analisi epidemiologica e raccomandazioni operative” ha messo in guardia dall’aumento dei casi in alcune regioni italiane.

Le zone più colpite nei primi 5 mesi del 2026, sono state Campania, Calabria, Lazio e Toscana. Da gennaio a maggio 2026, secondo i dati del Ministero, in Italia sono stati confermati 472 casi contro i 322 dello stesso periodo del 2025.

A preoccupare gli esperti è la copertura vaccinale, che in nessuna regione italiana raggiunge la soglia raccomandata del 95%. Un fattore, quello della vaccinazione, sottolineato anche da Matteo Bassetti nel suo intervento sui casi in aumento in Liguria.

Morbillo, l’importanza della vaccinazione

Il morbillo provoca generalmente febbre alta, tosse, raffreddore, congiuntivite e una tipica eruzione cutanea. Anche se è spesso associato all’infanzia, può colpire persone di tutte le età e causare complicanze anche gravi, tra cui polmonite ed encefalite. Nei casi più severi, l’infezione può risultare mortale.

La principale forma di prevenzione è il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia. Secondo l’Istituto superiore di sanità, il ciclo completo di due dosi garantisce una protezione di circa il 97%. La vaccinazione contribuisce inoltre a tutelare le persone più vulnerabili, come i neonati che non hanno ancora raggiunto l’età per essere immunizzati e coloro che, a causa di specifiche condizioni mediche, non possono ricevere il vaccino.