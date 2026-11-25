Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

L’Italia è il Paese dell’Unione europea con il maggior numero di casi di morbillo registrati tra ottobre 2025 e settembre 2026. Sono 651 le infezioni notificate, pari al 28% dei 2.325 casi complessivi segnalati nei 30 Paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (Ue/See). I dati emergono dall’ultimo rapporto del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). L’incidenza italiana è di 11 casi per milione di abitanti, più del doppio della media europea di 5,1. Il monitoraggio evidenzia inoltre che il 71,8% dei casi europei con informazioni disponibili sullo stato vaccinale riguarda persone non vaccinate.

Morbillo in Italia, quanti sono i casi in un anno

Come riporta QuotidianoSanità, l’Italia guida la graduatoria europea per numero assoluto di infezioni, seguita da Bulgaria con 589 casi, Romania con 268, Spagna con 218 e Francia con 139. Questi cinque Paesi concentrano circa l’80% delle infezioni registrate nell’Ue/See.

La situazione cambia considerando il numero di abitanti. La Bulgaria presenta l’incidenza più elevata, con 91,5 casi per milione, seguita da Lettonia (26,3), Romania (14,1) e Italia (11). Dei 2.325 casi complessivi, 2.030 sono stati confermati attraverso esami di laboratorio.

Il picco contagi di morbillo in Italia

Nel corso del 2026 le infezioni hanno registrato un aumento nei primi mesi dell’anno, raggiungendo il massimo in primavera. Dopo gli 89 casi di gennaio, le segnalazioni sono scese a 63 a febbraio e 57 a marzo. Ad aprile si è verificato il picco, con 173 casi in un mese. Successivamente le notifiche sono diminuite: 88 a maggio, 51 a giugno, 33 a luglio, 20 ad agosto e 14 a settembre.

Tra gennaio e settembre 2026, in Italia sono stati segnalati complessivamente 588 casi. Secondo l’Ecdc, il calo delle notifiche negli ultimi mesi deve essere interpretato con cautela, anche per i possibili ritardi nella trasmissione dei dati.

Morbillo, le fasce più colpite

L’incidenza più elevata si registra nei bambini sotto un anno di età. In Italia il tasso raggiunge 94,5 casi per milione di abitanti, contro una media europea di 55,9. Anche nella fascia tra uno e quattro anni il dato italiano è superiore: 41,6 casi per milione rispetto ai 28 europei. Particolarmente marcata è la differenza tra i giovani adulti.

Nella fascia tra 20 e 29 anni, l’incidenza italiana raggiunge 24,1 casi per milione, quasi quattro volte il valore europeo di 6,1. I bambini sotto l’anno di vita sono particolarmente vulnerabili perché generalmente non hanno ancora raggiunto l’età prevista per la prima dose del vaccino. Oltre il 71% dei casi di morbillo riguarda persone non vaccinate. La copertura vaccinale rappresenta uno degli elementi principali del rapporto Ecdc.

Tra i 2.068 casi europei per i quali erano disponibili informazioni sull’età e sulle vaccinazioni, 1.484 persone, pari al 71,8%, non erano vaccinate. Il 16,7% aveva ricevuto una sola dose di vaccino, mentre il 9,2% ne aveva ricevute almeno due. Tra i bambini da uno a quattro anni, 316 dei 444 casi con informazioni disponibili riguardavano soggetti non vaccinati. Le percentuali si riferiscono all’intera area Ue/See e non esclusivamente ai contagi registrati in Italia.

Vaccino contro il morbillo, i dati

Secondo le stime Oms-Unicef riportate dall’Ecdc, nel 2025 la copertura italiana per la prima dose ha raggiunto il 95%, mentre quella per la seconda si è fermata all’83%. La percentuale relativa al completamento del ciclo vaccinale resta quindi inferiore di 12 punti rispetto all’obiettivo del 95% raccomandato per l’eliminazione del morbillo.

Il dato risulta anche in diminuzione rispetto al 2019, quando la copertura della seconda dose era dell’88%. Il Ministero della Salute ha richiamato le Regioni sulla necessità di rafforzare la sorveglianza epidemiologica e recuperare le vaccinazioni mancate. Le indicazioni riguardano in particolare i giovani adulti non vaccinati, il completamento delle due dosi e il coinvolgimento dei medici di famiglia e dei pediatri.