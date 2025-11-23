Morena Gentile, da Miss Italia a Pupi Avati: "Il coraggio di restare se stessi, anche se il sogno fa paura”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento nel film Il protagonista, unico titolo italiano in concorso al Torino Film Festival, in cui tutto si confonde: il sogno, il ruolo, la realtà. L’ambizione del giovane attore inizia a divorarlo da dentro. E se non ci fosse più distinzione tra ciò che si vuole e ciò che si è? Morena Gentile questo rischio lo ha conosciuto, ma non lo ha mai lasciato vincere. Ha scelto di procedere per gradi, di ascoltarsi, di fermarsi. Da giovanissima, in una stanza della sua casa in Abruzzo, guardava film da sola invece di studiare. Era già lì che nasceva il suo mestiere. Poi è arrivato il concorso Miss Italia, un passaggio, non un traguardo. Ha sfilato, sì, ma con lo sguardo altrove. E infatti non ha fatto in tempo ad affezionarsi alle passerelle che già le stava stretta l’idea di essere solo un’immagine. Nel tempo, Gentile ha costruito la sua identità artistica senza compromessi. Ha scelto progetti che sentiva profondamente, come Bocche inutili, uno dei rari film italiani capaci di raccontare la Resistenza femminile nei campi di concentramento senza retorica. Ha lavorato con Pupi Avati (da Dante in poi, compreso l’attesissimo Nel tepore del ballo) che ricorda come un maestro gentile, uno dei pochi capaci di far sentire liberi sul set. E poi ha scelto ancora: diventare produttrice e fondare la MG Production, con cui ha prodotto non solo Il protagonista. Non per costruirsi addosso i ruoli, ma per restituire spazio a ciò che ancora mancava. Gentile non ha mai cercato scorciatoie, né l’applauso facile. È una di quelle persone che parlano, come racconta in questa intervista esclusiva a Virgilio Notizie, solo dopo aver imparato il silenzio. Che non hanno avuto bisogno di inventarsi nulla, perché avevano già tutto dentro: la fragilità, la forza e la grazia di chi sa dove vuole andare, anche se non ha bisogno di urlarlo.

Il protagonista racconta la storia di un giovane attore che, inseguendo il suo sogno, finisce per trasformarlo in un’ossessione. Lei, Morena, ha mai temuto che il suo sogno potesse diventare un’ossessione?

“Ho superato il rischio già a 18 anni. A quell’età partecipai a Miss Italia, la mia prima vera esperienza davanti alle telecamere in diretta. Era un momento importante, ma una volta tornata a casa mi accorsi che ero rimasta esattamente la stessa. Non avevo sviluppato alcuna ossessione per continuare a stare in televisione a tutti i costi. Da lì in poi ho sempre fatto scelte che mi permettessero di vivere la mia passione per il cinema con equilibrio. Ho portato avanti gli studi universitari, mi sono dedicata a iniziative imprenditoriali indipendenti, ma al tempo stesso non ho mai smesso di coltivare la recitazione. Guardavo film continuamente, partecipavo a spettacoli teatrali quando potevo, soprattutto a Pescara. Ho iniziato a fare le prime esperienze sul set. Era un percorso che sentivo mio, ma non lo vivevo con ansia o con il bisogno di arrivare a tutti i costi. Ho avuto una figlia, ho costruito una famiglia. E solo dopo, con una maturità diversa, sono tornata a dedicarmi pienamente a ciò che ho sempre amato. Oggi affronto il lavoro di attrice e anche quello di produttrice con tempi che sono i miei, quelli di una mamma e di una donna che ha altre responsabilità. Ma sempre con piacere, con il gusto di vivere ogni giorno con serenità: per me è fondamentale che sia così”.

Recitazione è passione, ma anche ambizione. Che significato ha avuto per lei la parola “ambizione”?

“Me ne sono resa conto molto chiaramente soprattutto col tempo, grazie alle mie compagne di scuola. Mi capita spesso, anche oggi, di incontrarle e sentirmi dire: “Morena, ti faccio i complimenti perché tu lo dicevi da bambina che volevi fare l’attrice, e ci sei riuscita davvero”. E questa cosa mi fa un certo effetto. Già alle elementari, ogni volta che un insegnante chiedeva cosa volessimo fare da grandi, rispondevo sempre: “L’attrice”. Gli altri ridevano, perché io vivevo in un paese piccolissimo, 1.700 abitanti, niente teatri, niente cinema. Era un sogno lontanissimo: anche il solo nominarlo sembrava una stranezza, qualcosa che veniva deriso. Crescendo, però, questa ambizione si è trasformata in determinazione. E quando le mie vecchie compagne me lo ricordano, io stessa mi stupisco della coerenza con cui ho seguito questo percorso. Senza mai allontanarmi da chi ero, ma con una direzione chiara fin da piccola”.

E la sua famiglia come ha reagito a questa sua decisione, una volta conclusa l’università?

“Mia madre è sempre stata molto presente e attenta. Cercava con sensibilità di capire cosa mi appassionasse davvero. Vedeva che ogni pomeriggio ero chiusa in camera a guardare film di ogni genere, anche horror. E, al posto di studiare, divoravo cinema. Le uniche cose che desideravo ricevere a Natale erano amplificatori audio per ascoltare le colonne sonore dei film: erano quelli i miei regali. Mio padre invece, essendo figlia unica, aveva un atteggiamento più protettivo. C’era una certa gelosia, affettuosa ovviamente. Temeva che il cinema mi portasse lontano, via dal paese, lontano da lui. Non lo vivevo come un ostacolo, ma come un modo suo di volermi vicino. Una forma di protezione, non un limite imposto. Non è mai stato un rapporto patriarcale, semplicemente era un padre che voleva tenere d’occhio sua figlia, che aveva paura di perderla di vista”.

Quando ha deciso di trasferirsi a Roma, qual era la paura più grande?

“Avevo paura di perdermi. Di trovarmi sola, spaesata, in una città come Roma. Ma sono sempre stata una persona molto testarda. Da abruzzese dentro, volevo fare tutto da sola, senza chiedere aiuti. Sentirmi dire: “Ce l’ho fatta perché ero in grado di farcela”, non “perché mi hanno aiutata”. E oggi, che lavoro anche in produzione, vedo che i ragazzi che si affacciano a questo mondo hanno lo stesso bisogno di autonomia, di dimostrare qualcosa a se stessi. Quando ho deciso di lasciare l’Abruzzo per Roma, ero consapevole della sfida. Dovevo trovarmi una casa, orientarmi in un mondo totalmente nuovo. Anche se i miei genitori erano pronti a supportarmi economicamente, quel salto lo dovevo fare da sola. E dentro di me c’era sempre la speranza di non finire come il protagonista del nostro film, che poi, per fortuna, trova comunque il coraggio di continuare. Ma la paura, all’inizio, è stata tanta”.

Zaccaria Communication

Uno dei temi chiave del film Il protagonista è l’affermazione dell’identità: dire “Io sono questo”. Lei quanto ha faticato a costruire e affermare la propria?

“Credo che quel tipo di passaggio avvenga da adolescenti… a 15, 16, o17 anni. È lì che fai i conti con te stessa. E lì che ti guardi allo specchio e dici: “Io sono così”. Con i pregi, con i difetti. Con tutto. Io mi sono sempre sentita Morena, a prescindere dal lavoro, dal cinema. Non ho mai avuto bisogno di dimostrare qualcosa a qualcuno. Già a Miss Italia lo dicevo: “Come va, va”. Se va bene, bene. Se no, la vita continua. Non mi definisce un ruolo o un risultato. Ho una mia vita, tanti interessi, tanti affetti. E per me questo conta molto di più”.

Tornando a una frase chiave del film: “Per fare questo lavoro servono disciplina e spirito di sacrificio”. Lei quanta disciplina ha messo in campo? E qual è il sacrificio più grande che ha affrontato?

“Il sacrificio c’è stato, eccome. Ma questo vale in qualsiasi mestiere. Quando scegli qualcosa con forza, ci metti dentro tutto te stessa. E in quel tutto ci sono anche delle rinunce, personali, intime. Per me, ad esempio, il legame con il cinema è legato anche a mio padre. La sera, quando tornava dal lavoro, guardavamo i film insieme. Erano momenti meravigliosi. Ci emozionavamo. Ecco, pensare a quei momenti mi fa capire quanto la famiglia sia sempre stata al centro per me. Quando scegli di fare questo lavoro, rinunci al tempo libero, alla leggerezza. Studi, ti prepari, vai a teatro, cerchi di essere pronta a tutto. Vuoi essere all’altezza di ogni regista che incontrerai, dare mille sfumature diverse a ogni personaggio. E poi ci sono le distanze, stare lontano da casa, dagli affetti. La testa è sempre lì, a cercare di migliorarti. È una forma di devozione quotidiana”.

Papà poi l’ha vista sullo schermo. Qual è stato il complimento più bello che le ha fatto? E la critica più dura, se c’è stata?

“La cosa più bella è stata vederlo emozionato. Non per un film in generale, ma per me. Per quello che stavo facendo io. Vederlo commuoversi è stato un momento speciale, quasi una vittoria personale. Fino a quel momento, condividere i film era un rito tra noi, ma quel giorno l’emozione era legata a me. Critiche vere e proprie, no. Non ce ne sono state. Anche perché io sono sempre stata una ragazza molto ligia al dovere, non ho mai creato problemi. Fino ai 18 anni non mi era neanche permesso uscire la sera. Crescendo, ho fatto tutto con responsabilità. E anche oggi, credo che ci sia un bellissimo scambio tra me e i miei genitori. Ci stimiamo a vicenda. Ci vogliamo bene. Ed è questo il valore più importante”.

Lei è anche produttrice. È un ruolo che richiede ancora più controllo, competenza e visione. Come ha affrontato la transizione?

“Produrre è stato un passo ambizioso, ma allo stesso tempo naturale. È nato un po’ per desiderio, un po’ per necessità: volevo fortemente realizzare un documentario su Pier Paolo Pasolini (Pier Paolo Pasolini – Una visione nuova di Giancarlo Scarchilli, ndr), e da lì si è attivata in me questa parte più imprenditoriale. Mi sono detta: “Perché non provare a unire le mie esperienze imprenditoriali passate con la mia vocazione artistica?”. È stato un modo per sentirmi più padrona del mio destino professionale. Ma non è un ruolo che si può improvvisare. Se negli anni non avessi maturato esperienze imprenditoriali aprendo attività e gestendo progetti non avrei potuto affrontare una produzione vera. Oggi MG è una realtà concreta da cinque anni, ma non è semplice. È sempre più rischioso, specialmente in questo momento storico in cui non abbiamo certezze nemmeno sul futuro dell’audiovisivo. Fare la produttrice indipendente oggi è una sfida enorme. Bisogna sapere gestire, pianificare, prevedere, trovare risorse e soluzioni creative. È un mestiere a sé, che richiede lucidità e una grande capacità di resistenza”.

Non le ha mai fatto paura la precarietà di questo mestiere, sia da attrice che da produttrice?

“Assolutamente sì. La precarietà è una componente costante. È proprio per questo che, prima di buttarmi a capofitto nel mondo del cinema, ho sentito il bisogno di costruirmi una base solida. Una stabilità economica e personale. Solo dopo aver creato una struttura attorno a me ho potuto davvero dedicarmi a quello che amavo, con meno ansia e più consapevolezza”.

Spesso le attrici diventano produttrici perché non trovano ruoli che le rappresentano. È stato così anche per lei?

“È vero, succede spesso. Ma nel mio caso, l’inizio della carriera da produttrice è stato un processo collaborativo: avrei altrimenti io interpretato Il Protagonista e non Pierluigi Gigante… con Fabrizio Benvenuto, il regista del film, c’è stata subito intesa artistica: mi ha affidato il ruolo ancora prima che io entrassi come produttrice del progetto. Quindi, non è stato un ‘me lo sono prodotta da sola per potermelo recitare’. La verità è che, quando un regista ti dice: “Questo ruolo lo vedo proprio per te”, ti senti riconosciuta. Se invece non fossi stata voluta in quel ruolo, avrei fatto un passo indietro senza problemi. A me piace sentirmi scelta, non imposta. Preferisco rinunciare piuttosto che sentirmi fuori posto”.

È sempre stata ligia al dovere, ha detto. Ma c’è stato un momento in cui, guardandosi allo specchio, si è detta: “Brava Morena, mi piace ciò che ho costruito”?

“Sì, qualche volta capita di fermarsi e riflettere. Però non è qualcosa che faccio spesso. Più che altro, io vivo tutto giorno per giorno. E ogni giorno, se riesco a fare qualcosa che mi rende felice, mi sento grata alla vita. Questo mi basta. Non ho mai vissuto la carriera come una corsa ad arrivare da qualche parte. Non penso in termini di traguardi da raggiungere o vittorie da ottenere. Se riesco a fare qualcosa che mi dà gioia, allora sono già soddisfatta. È questo il mio modo di guardare le cose”.

Nel film si parla anche di fallimento. Lei ha mai considerato l’eventualità di fallire? C’era un piano B?

“Oggi si parla tanto di piano B. I ragazzi cercano strade alternative, non vogliono un lavoro fisso, si muovono, cambiano. Ma ai miei tempi non era così: chi sceglieva una strada non aveva altre opzioni da valutare davanti a sé. Tornare indietro significava rimettere tutto in discussione, e spesso non era possibile. Personalmente, non ho mai avuto un piano B. Ricordo che dissi a mia madre: “O faccio cinema, oppure ogni altro lavoro per me è uguale”. Nel senso che nessun altro mestiere mi accendeva allo stesso modo. Il cinema era l’unica cosa che sentivo davvero mia”.

Ci avviciniamo al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una forma di violenza, anche psicologica, è quella che riduce la donna all’aspetto fisico. Che opinione ha della bellezza e quanto pensa sia sopravvalutata?

“Ho iniziato con Miss Italia, che è un concorso che ruota intorno all’estetica, alla passerella più che alla recitazione. Ma ci sono arrivata per caso. A Pescara, nel mio contesto, era l’unica opportunità che si era presentata. Mi avevano vista e mi avevano proposto di partecipare. Non era il mio sogno, infatti all’inizio dicevo sempre di no. Fu mia madre, un giorno, a farmi riflettere: mi disse che se questo mondo mi incuriosiva, allora tanto valeva provarci. E così ho detto di sì, pensando: se non mi piace, mi tiro indietro. E infatti è quello che è successo. Ho lavorato un po’ come modella, ma presto mi sono resa conto che non mi dava nulla. Ricordo ancora quella sfilata in cui mi guardai intorno e pensai: “Ma io cosa sto facendo qui?”. Non mi emozionava, mi rendeva triste. Non ho più messo piede su una passerella. Poi è arrivata l’occasione giusta: Enzo Garinei aveva aperto un’accademia teatrale a Pescara. Mi iscrissi subito. È stata un’esperienza meravigliosa, lì ho sentito per la prima volta cosa significa recitare. Lavorare con lui, costruire scene, cercare le emozioni che un regista ti chiede. Lì mi sono sentita viva. Tornando alla bellezza, posso dire che mi ha sempre penalizzata in un certo senso. Una persona, prima di conoscermi davvero, doveva guardare oltre. La bellezza esteriore può attirare, ma non resta. Come mi diceva una persona a me cara: “La bellezza esteriore sfiorisce, quella interiore resta per sempre”. E questo è profondamente vero”.

In questi anni si è mai trovata a confronto con situazioni di abuso di potere? E se qualcuno le alza la voce, come reagisce?

“Che io sia attrice, produttrice o semplicemente una donna, non posso accettare che qualcuno mi alzi la voce. Credo profondamente nella comunicazione. Se una persona perde il controllo, la prima cosa che faccio è cercare di capire da dove nasce quella reazione. Chiedo con calma: “Perché ti comporti così? Cosa ti ha fatto reagire in questo modo?”. Non amo discutere, litigare, alzare i toni. Né sul lavoro né nella vita privata. Cerco sempre il confronto civile, anche con i ragazzi della mia produzione. Voglio sapere cosa sognano, come posso aiutarli a crescere. Li lascio liberi di fare esperienza, di sbagliare, di andare via. Perché devono costruirsi la loro strada. Io posso solo offrire uno spazio in cui sentirsi accolti, mai imprigionati”.

Nei rapporti di coppia è stato semplice far comprendere il suo sogno all’altra persona?

“Oggi sì. Ma in passato è stato più complicato. Da ragazza, no, non era affatto facile: la gelosia, se non gestita, può diventare velenosa. C’è sempre un certo sospetto intorno alle scene d’amore, alle situazioni sul set: chi non conosce davvero questo mondo, si fa idee strane. In realtà, quando giri una scena, sei circondata da decine di persone, tra tecnici, operatori, fonici. È tutto tranne che intimo. Ma per chi sta fuori è difficile da capire. E non possiamo pretendere che lo capiscano, se non lo vivono”.

Fragilità: che rapporto ha con la sua?

“Io e la mia fragilità siamo grandi amiche. Andiamo proprio a braccetto. Conosco i miei momenti, so riconoscerli. Quando sento che qualcosa dentro si spezza, mi fermo. Cerco di affrontare una cosa alla volta, senza vedere la montagna, ma solo il primo passo. E lo faccio con la consapevolezza che la vita è un dono. Anche nei momenti più difficili”.

Quando vive un momento difficile, ne parla o tiene tutto dentro? E a chi si rivolge per prima, se sceglie di parlarne?

“Ne parlo. Ma non è sempre stato così. Un tempo, da ragazza, ero molto silenziosa: tenevo tutto dentro. Oggi, invece, ho imparato che parlare è già un passo verso la guarigione. Quando riesci a esprimere qualcosa, è perché l’hai già in parte elaborata. E gli altri possono aiutarti solo se capiscono davvero come stai. Per questo consiglio sempre ai giovani di non restare in silenzio. Di parlare, di confidarsi. Di circondarsi di persone che ci vogliono bene senza chiedere nulla in cambio. È un altro dono prezioso, quello delle persone giuste nei momenti sbagliati”.

Cos’è che la spingeva da ragazza a stare in silenzio?

“Credo fosse il fatto di avere pensieri diversi. Volevo cose che gli altri intorno a me non capivano. Non parlo solo di sogni grandi come il cinema, ma anche semplicemente di un modo diverso di vedere la vita, di viverla. A scuola, quando sei adolescente e ti senti “altra”, inizi a chiuderti, perché temi il giudizio. Anche se oggi può sembrare una risposta banale, in realtà quel silenzio aveva radici profonde”. Quando non puoi esprimerti liberamente, quando ti senti fuori posto, smetti di parlare. Ti tieni tutto dentro. Ma poi arriva un punto in cui o superi quella soglia o resti bloccata lì per sempre. E io, per fortuna, l’ho superata. Da quel momento in poi ho cercato solo di migliorarmi, di fare del mio meglio, ma senza più nascondermi. Cercando di essere presente anche per chi mi sta vicino, senza dimenticare di occuparmi anche di me. Non è sempre facile: la vita è frenetica, gli impegni sono tanti, e a volte a pagarne il prezzo sono proprio le persone che ami di più. Però quando prendi coscienza di questo, riesci a trovare il tempo per tutto. Diventa una questione di equilibrio”.

Cosa pensa del tempo che viviamo oggi? Questo continuo rincorrere qualcosa, senza mai fermarsi?

“È proprio questo il problema. Il tempo ci scappa dalle mani. Ed è un paradosso, perché più cerchiamo di fare tutto, meno riusciamo a goderci le cose importanti. È una corsa continua, dove l’ascolto di sé e degli altri rischia di diventare un lusso. Ma è proprio l’ascolto che ci forma, che ci rende consapevoli, che ci dà radici. Io oggi cerco di fermarmi. Di ascoltarmi. Di riconoscere le mie fragilità. Ma anche di ascoltare chi mi è accanto: la mia famiglia, mia figlia, i miei collaboratori. E quando ci riesco, quando vedo che si crea un legame vero, allora mi sento davvero bene”.

Di maestri e maestre durante il suo percorso artistico ne ha incontrato tanti e tante. C’è stato qualcosa che le hanno insegnato e che ha fatto suo? E qualcosa che invece ha rifiutato?

“Sono stata fortunata. Ho sempre avuto rapporti positivi con i registi e gli insegnanti che ho incontrato. Non ho mai ricevuto indicazioni che sentissi estranee a me. Non ho mai avuto quella sensazione di forzatura, di dover fare qualcosa che non mi apparteneva. Se devo citare un nome, ti dico Pupi Avati. Una persona splendida, che ti mette subito a tuo agio. Ti lascia libera di esprimerti. E questo, per un’attrice, è il regalo più grande. Perché ti senti rispettata, accolta, e riesci a dare il meglio”.