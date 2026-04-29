Moretti pronti a riaprire un locale dopo la strage di Crans-Montana, la rivelazione sul ristorante di Lens

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Jacques Moretti e Jessica Maric, i coniugi proprietari del Constellation, locale in cui è avvenuta la tragedia di Capodanno in cui sono morte 41 persone, sarebbero pronti a rimettersi in affari e a riaprire il ristorante Le Vieux Chalet a Lens, località svizzera che dista pochi chilometri da Crans-Montana. La riapertura sarebbe prevista per il prossimo venerdì.

Crans-Montana, i coniugi Moretti pronti a riaprire il locale Le Vieux Chalet

La notizia è stata data dalla trasmissione di Rai 1 “Porta a Porta“. Un’inviata del programma, Maria Teresa Giarratano, si è recata a Lens e ha parlato con una persona che abita molto vicino al Vieux Chalet.

“Volevo solo sapere se è aperto il locale”, ha chiesto la giornalista all’uomo intercettato, il quale ha risposto che la riapertura dovrebbe avvenire il prossimo venerdì. Dunque tra poche ore.

ANSA

Giarratano ha anche raccontato che nei giorni scorsi Jacques Moretti in persona è stato visto svolgere dei lavori alla struttura.

E ancora, l’inviata ha fatto notare che a terra ha visto un telo di plastica che era presente nelle ore precedenti. L’oggetto è forse stato messo per “proteggere qualcosa durante dei lavori. E poi sulla destra c’era proprio una pila di casse di vino impilate una sull’altra”.

“Adesso non ci sono più in effetti. Comunque ci sono dei cambiamenti”, ha aggiunto la giornalista, nel rimarcare che di recente alcune persone, compreso Moretti, avrebbero svolto lavori nel locale.

Le immagini da film dell’orrore

Se la notizia fosse confermata, vorrebbe dire che i coniugi Moretti si appresterebbero a riaprire il loro ristorante nei giorni in cui gli avvocati delle famiglie delle vittime stanno visionando per la prima volta le immagini finora tenute nascoste delle 14 telecamere interne del Constellation. Sequenze che vengono definite da film dell’orrore.

Nel frattempo, l’Italia ha fatto sapere che si costituirà parte civile contro la Svizzera per la tragedia avvenuta a Capodanno. La Presidenza del Consiglio ha delegato uno studio elvetico e depositato l’atto di costituzione di parte civile.

Lungo l’elenco delle motivazioni alla base della scelta, che va dalle risorse mobilitate fino all’ipotetico coinvolgimento di autorità locali nella genesi del drammatico evento.

Il caso delle fatture spedite a chi ha ricevuto cure in Svizzera

Intanto continua anche a tenere banco il caso delle fatture che gli ospedali svizzeri hanno mandato alle persone che sono state curate nei nosocomi elvetici nelle ore e nei giorni successivi alla tragedia.