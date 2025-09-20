Morgan attacca Marco Mengoni perché "irriconoscente": frecciate anche contro Noemi e Jovanotti a Ciao Maschio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Morgan è tornato in tv e ha riacceso le polemiche. Ospite di Nunzia De Girolamo il 20 settembre a Ciao Maschio, il cantautore ha puntato il dito contro Marco Mengoni, rivendicando di averlo scoperto e accusandolo di mancanza di gratitudine: “Marco Mengoni esiste perché l’ho scoperto io. Se non ci fossi stato io, non esisterebbe“. Alla domanda se il cantante di Ronciglione gli abbia mai mostrato riconoscenza, la replica è stata netta: “Per niente”.

Morgan attacca Marco Mengoni

Morgan ha spiegato senza giri di parole che Marco Mengoni non lo ha mai ringraziato e di essere “marginalizzato dal sistema”.

Ha citato altri nomi che, a suo dire, devono a lui la carriera: “Ho lanciato anche Noemi e Michele Bravi, tutti quei talenti li ho fatti emergere io. Erano ragazzi su cui nessuno avrebbe investito, io invece li ho capiti”.

ANSA

Morgan nello studio di Ciao Maschio

Le vittorie ai festival

Tra un attacco e l’altro, Morgan ha espresso il suo malessere verso il sistema musicale e televisivo: “Io sono marginalizzato da tutto il sistema, nonostante i successi che ho avuto”.

Ha ricordato il suo recente lavoro per un documentario internazionale: “Ho composto le musiche di un film che ha vinto 47 festival in tutto il mondo, da Los Angeles a Londra, ma in Italia non ne ha parlato nessuno”.

Come a dire, i numeri parlano per me ma nonostante questo sono messo da parte: si tratta di una posizione espressa più volte da Morgan negli ultimi anni.

Le frecciate a Jovanotti

Il bersaglio successivo è stato Jovanotti: “Se potessi rinascere, vorrei essere lui per fargli fare cose migliori. Ha un grande pubblico, ma non lo sfrutta per fare musica intelligente”.

“È molto furbo – ha detto ancora Morgan – cavalca tutte le epoche e si trasforma”. Una dichiarazione velenosa, che ha scatenato reazioni anche sui social, dove i fan di Jovanotti hanno attaccato duramente l’ex leader dei Bluvertigo.

Il commento di Nunzia De Girolamo

La conduttrice Nunzia De Girolamo ha spiegato il senso della sua scelta: “Morgan è un maschio che merita di essere ascoltato, al di là delle sue stravaganze. Ha un’estrema sensibilità e dice cose intelligenti. L’ho trattato con cura, ma senza sconti”.