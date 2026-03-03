Morgan Freeman attacca Donald Trump in tv, "non capisco come un criminale condannato possa essere presidente"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Ospite di una nota trasmissione televisiva, Morgan Freeman si è scagliato contro la politica di Donald Trump. L’attore premio Oscar ha parlato dell’attuale Presidente degli Stati Uniti come di un “criminale condannato”, sottolineando come le decisioni del Tycoon stiano portando il Paese alla rovina.

Morgan Freeman contro il Presidente

Morgan Freeman è stato ospite del programma The Last Word With Lawrence O’Donnell, sull’emittente statunitense MS Now.

Nel corso della trasmissione, l’attore è stato interrogato sull’attuale situazione geopolitica. “Posso usare qualche parolaccia?” ha risposto.

ANSA

“Alla Casa Bianca c’è qualcuno che ci sta portando nella me**a” sono state le parole di Freeman.

L’attore 88enne ha poi continuato: “Personalmente non riesco a capire come un criminale condannato… condannato! Con 34 capi d’imputazione per reati gravi possa diventare Presidente. Come si fa?”.

Freeman ha sottolineato che “quella sentenza è stata emessa prima che entrasse nello Studio Ovale”, affermando che per lui “semplicemente non ha senso”.

Le condanne di Donald Trump

Nel 2024 il tribunale di New York decretò Donald Trump colpevole di aver violato la legge statale contro la cospirazione per influenzare un’elezione con “mezzi illeciti”.

La giuria ritenne all’unanimità che Trump violò il Federal Election Campaing Act, falsificando documenti aziendali e violando leggi fiscali statali e federali.

Le accuse si riferiscono al denaro che Trump avrebbe passato al collaboratore Michael Cohen col fine di mettere a tacere Stormy Daniels, la cui storia di rapporti sessuali stava mettendo a rischio la campagna presidenziale di Trump del 2016.

Freeman contro Trump già nel 2017

Non è la prima volta che l’attore premio Oscar per Million Dollar Baby (e cinque volte candidato come protagonista) dimostra pubblicamente la propria disistima nei confronti di Donald Trump.

Nel 2017 affermò: “Sembra che quest’uomo non sappia davvero cosa la nostra Costituzione permetta e cosa no”.

E, rimpiangendo la “sobrietà” di Obama, il divo di A spasso con Daisy e Le Ali della libertà notò come Trump “non rientra certo in questo schema di uomo potente e sicuro di sé. Gesticola molto e in modo molto forzato. Sono gesti nervosi”.

Freeman può d’altronde dirsi un esperto di atteggiamenti presidenziali, avendo per ben due volte vestito i panni del Presidente degli Stati Uniti, seppur solo al cinema.

Tutti i vip contro Donald Trump

Seppur è riuscito a convincere gli statunitensi a eleggerlo per ben due volte come loro Presidente, Donald Trump non è riuscito a conquistare il mondo dello star system.

Fin dalla prima candidatura nel 2016, il Tycoon è stato pubblicamente osteggiato da alcuni dei personaggi più noti del mondo della cultura, del cinema e della musica.

L’attrice Jane Fonda firmò una petizione contro di lui, l’ex collega e co-conduttore di The Apprentice Mark Burnett ne prese ufficialmente le distanze fin dall’annuncio della corsa alla Casa Bianca.

La lista è lunga, ma tra tra i più noti anti-Trump troviamo nomi come Roberto De Niro, George Clooney, Susan Sarandon, Elton John, Stephen King e Tom Hanks.