Morgan insultò i poliziotti durante lo sfratto e ora rischia 9 mesi di carcere: perché li chiamò "boia"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Morgan è nuovamente finito sotto i riflettori per un problema giudiziario: il cantautore rischia 9 mesi di carcere per oltraggio a pubblico ufficiale. Il procedimento riguarda un episodio avvenuto nel giugno 2019, durante lo sfratto dalla sua abitazione a Monza quando il cantante avrebbe rivolto insulti ai poliziotti intervenuti.

Morgan rischia 9 mesi di carcere

Morgan, al secolo Marco Castoldi, rischia 9 mesi di carcere. Il cantautore deve fare i conti con l’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale per quanto accaduto nel giugno 2019, durante lo sfratto dalla sua casa sita a Monza, in via Adamello.

Secondo quanto dichiarato in aula, in quell’occasione Morgan si trovava in uno stato di “sofferenza psicologica”.

ANSA

Morgan, immagine di repertorio

Il cantautore ha però precisato che gli insulti non erano rivolti agli agenti.

Gli insulti ai poliziotti durante lo sfratto: perché li chiamò “boia”

Secondo l’accusa, in occasione dello sfratto dalla sua abitazione, Morgan avrebbe rivolto dei pesanti insulti nei confronti dei poliziotti intervenuti.

Tra gli epiteti con i quali l’artista si sarebbe rivolto agli agenti, ci sarebbero “mostri ignoranti”, “ridicoli”, “boia” e “becchini”.

L’artista respinge le accuse

Tuttavia, Morgan si è difeso in aula parlando del suo stato emotivo. Lo sfratto, ha sottolineato l’artista, difeso dal legale Roberto Iannaccone, non coincideva solo con la perdita della sua abitazione: il cantautore stava perdendo anche il suo studio di registrazione.

Inoltre, il cantante ha affermato di non aver riconosciuto i poliziotti, perché gli agenti non si erano qualificati ed erano senza divise. “Uno di loro mi riprendeva con una telecamera”, ha aggiunto.

L’artista si è difeso inoltre affermando di aver agito con rabbia e dolore rivolgendosi non alle Forze dell’Ordine, ma all’acquirente dell’appartamento e all’ufficiale giudiziario.

Pur dichiarandosi consapevole del fatto che l’ufficiale stesse solo facendo il suo lavoro, Morgan ha ammesso di avergli dato del “boia” e del “becchino”.

La sentenza è fissata per il 17 novembre, quando il giudice deciderà se gli insulti pronunciati dall’artista configurano o meno oltraggio a pubblico ufficiale.