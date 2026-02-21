Morgan spiega perché non sarà a Sanremo 2026 con Chiello nella serata Cover, "Il confronto lo penalizzava"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nelle ultime ore Morgan ha spiegato perché non salirà sul palco insieme a Chiello durante la serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2026. Il cantautore brianzolo, in una storia pubblicata su Instagram, scrive che “dopo aver fatto le prove era evidente che non fosse un bene per il ragazzo”. Quindi “non ho necessità di apparire a tutti i costi” perché “quel palco è per dimostrare il suo talento”. Questa scelta sarebbe stata accolta dallo stesso big in gara: “Lui stesso è stato il primo ad accorgersene e ha apprezzato il mio gesto”.

Perché Morgan non salirà sul palco con Chiello

Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 febbraio Morgan, al secolo Marco Castoldi, ha rilasciato una nota sui suoi social per spiegare le ragioni della sua scelta di non presenziare insieme a Chiello nella serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover, prevista per venerdì 27 febbraio.

L’artista ha rivolto il suo messaggio a “chi non ha capito la decisione di non apparire sul palco di Sanremo”, quindi ha spiegato: “Dopo aver fatto le prove era evidente che non sarebbe stato un bene per il ragazzo“.

Poi ha spiegato che “supportare un artista significa metterlo in scena e valorizzarlo, non oscurarlo“, per questo motivo Morgan dichiara di non avere “la necessità di apparire a tutti i costi” in quanto “quel palco è per dimostrare il suo talento”.

La presenza di Castoldi sullo stesso palco avrebbe creato “un confronto che lo penalizzava”, e lo stesso Chiello avrebbe apprezzato la sua decisione: “È stato il primo ad accorgersene e ha apprezzato il mio gesto”.

L’annuncio prima del Festival di Sanremo 2026

Venerdì 20 febbraio Morgan ha rilasciato una nota sui social per annunciare che non presenzierà al fianco di Chiello nella serata delle cover del Festival di Sanremo. I due artisti avrebbero dovuto duettare sulle note del brano Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, ma una settimana prima dell’evento Castoldi ha pubblicato un messaggio che ha fatto discutere.

“La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte“, quindi “il mio contributo sarà tecnico“, ha scritto il frontman dei Bluvertigo. Il brano di Tenco scelto per la serata “è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore”, ha precisato Morgan, che per questo motivo ha scelto che “sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello”.

Il brano e il nuovo album di Chiello

Chiello partecipa tra i 30 big in gara con il brano Ti Penso Sempre, un brano che racconta “una mente sospesa tra l’inizio e la fine di qualcosa”. Nel frattempo l’ex FSK Satellite ha annunciato il nuovo album.

Agonia sarà fuori il 20 marzo e sarà il quarto album solista dopo Oceano Paradiso (2021), Mela Marcia (2023) e Scarabocchi (2025).