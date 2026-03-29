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Morgana Blue delle Bambole di Pezza e Micol Martinez perseguitate da uno stalker, condannato a 15 mesi

La chitarrista e fondatrice delle Bambole di Pezza Morgana Blue e altre due donne sono state stalkerate per anni da un uomo ora condannato

Pubblicato:

matteo runchi

Matteo Runchi

REDATTORE

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un cinquantenne cittadino svizzero è stato condannato a un anno e tre mesi di carcere per aver perseguitato per oltre 20 anni Lisa Cerri, in arte Morgana Blue, chitarrista e fondatrice della band Bambole di Pezza, che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo. Tra le donne che l’uomo vessava con messaggi e pedinamenti c’erano anche la scrittrice e musicista Micol Martinez e sua madre Katia Zerbini.

La sentenza contro lo stalker di Morgana Blue

La giudice Valeria Recaneschi del tribunale di Milano ha condannato un uomo di nazionalità svizzera per stalking a un anno e tre mesi di carcere, a seguito di alcune denunce presentate da Lisa Cerri, in arte Morgana Blue, chitarrista delle Bambole di Pezza, Micol Martinez, scrittrice e musicista, e Katia Zerbini, madre di Martinez.

La procura aveva chiesto due anni e otto mesi di carcere per l’uomo, che ha circa 50 anni. Gli episodi contestati includerebbero messaggi dal contenuto “delirante, minaccioso e ingiurioso“, ma anche avvenimenti più gravi.

morgana blue micol martinez bambole di pezzaANSA
Le Bambole di Pezza

Gli episodi più gravi dello stalking

La sentenza descrive alcuni dei comportamenti più gravi e potenzialmente pericolosi tenuti dal condannato nel corso degli oltre 20 anni della sua attività di stalking.

L’uomo si sarebbe presentato a un concerto in cui Morgana Blue suonava nel 2006, armato di coltello e ubriaco.

Il condannato si sarebbe presentato anche a un evento commemorativo della morte del fratello di Micol Martinez, tenendo quelli che sono stati definiti come “atteggiamenti molesti e provocatori” dalla giudice.

Il commento dell’avvocato di Cerri

L’avvocato di Lisa Cerri ha commentato la vicenda a seguito della sentenza che ha condannato lo stalker della chitarrista delle Bambole di Pezza.

È una vicenda molto amara. Le vittime sono state fortemente stressate con una compressione forte dello spazio di libertà e una sofferenza continua” ha spiegato il legale.

La fondatrice del gruppo, che ha partecipato all’ultimo Festival della Canzone Italiana a Sanremo, ha spiegato che negli anni ha dovuto prendere diverse contromisure per arginare gli atteggiamenti dell’uomo, dalla chiusura di profili social fino al cambio delle utenze telefoniche, oltre a premurarsi sempre di essere accompagnata da qualcuno, specialmente la sera.

morgana-blue-stalking ANSA

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