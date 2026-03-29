Morgana Blue delle Bambole di Pezza e Micol Martinez perseguitate da uno stalker, condannato a 15 mesi

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Un cinquantenne cittadino svizzero è stato condannato a un anno e tre mesi di carcere per aver perseguitato per oltre 20 anni Lisa Cerri, in arte Morgana Blue, chitarrista e fondatrice della band Bambole di Pezza, che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo. Tra le donne che l’uomo vessava con messaggi e pedinamenti c’erano anche la scrittrice e musicista Micol Martinez e sua madre Katia Zerbini.

La sentenza contro lo stalker di Morgana Blue

La giudice Valeria Recaneschi del tribunale di Milano ha condannato un uomo di nazionalità svizzera per stalking a un anno e tre mesi di carcere, a seguito di alcune denunce presentate da Lisa Cerri, in arte Morgana Blue, chitarrista delle Bambole di Pezza, Micol Martinez, scrittrice e musicista, e Katia Zerbini, madre di Martinez.

La procura aveva chiesto due anni e otto mesi di carcere per l’uomo, che ha circa 50 anni. Gli episodi contestati includerebbero messaggi dal contenuto “delirante, minaccioso e ingiurioso“, ma anche avvenimenti più gravi.

ANSA

Gli episodi più gravi dello stalking

La sentenza descrive alcuni dei comportamenti più gravi e potenzialmente pericolosi tenuti dal condannato nel corso degli oltre 20 anni della sua attività di stalking.

L’uomo si sarebbe presentato a un concerto in cui Morgana Blue suonava nel 2006, armato di coltello e ubriaco.

Il condannato si sarebbe presentato anche a un evento commemorativo della morte del fratello di Micol Martinez, tenendo quelli che sono stati definiti come “atteggiamenti molesti e provocatori” dalla giudice.

Il commento dell’avvocato di Cerri

L’avvocato di Lisa Cerri ha commentato la vicenda a seguito della sentenza che ha condannato lo stalker della chitarrista delle Bambole di Pezza.

“È una vicenda molto amara. Le vittime sono state fortemente stressate con una compressione forte dello spazio di libertà e una sofferenza continua” ha spiegato il legale.

La fondatrice del gruppo, che ha partecipato all’ultimo Festival della Canzone Italiana a Sanremo, ha spiegato che negli anni ha dovuto prendere diverse contromisure per arginare gli atteggiamenti dell’uomo, dalla chiusura di profili social fino al cambio delle utenze telefoniche, oltre a premurarsi sempre di essere accompagnata da qualcuno, specialmente la sera.