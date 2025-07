Morsa da un rottweiler a Pisa, donna gravissima dopo l'aggressione del cane di famiglia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una donna di 50 anni di Pisa è stata aggredita dal rottweiler di famiglia. Il cane l’avrebbe morsa al volto, causandole ferite gravi tali da obbligarla al ricovero in ospedale. Le sue condizioni si sarebbero stabilizzate e la donna non sarebbe in pericolo di vita. Si tratta del secondo attacco da parte di un cane di questa razza in pochi giorni.

Donna aggredita da un rottweiler a Pisa

Nella mattinata del 3 luglio una donna di 50 anni è stata aggredita dal suo cane di famiglia, un rottweiler. L’animale l’avrebbe azzannata al volto senza preavviso né circostanze che potessero far prevedere un comportamento simile.

L’abitazione dove sono avvenuti i fatti si trova in via del Marmigliaio, a nord della città toscana. I parenti della donna hanno immediatamente chiamato i soccorsi, arrivati sul posto con un’ambulanza del 118.

La zona di Pisa dove è avvenuta l’aggressione

I sanitari hanno prestato i primi soccorsi alla donna aggredita dal cane, per poi portarla d’urgenza al pronto soccorso del vicino ospedale di Cisanello, dove sarebbe stata ricoverata.

Le condizioni della donna aggredita

La vittima dell’attacco del cane è stata trasportata in pronto soccorso in codice rosso, a testimonianza della gravità delle ferite riportate a causa del morso del rottweiler, ricevuto al volto.

I medici dell’ospedale di Cisanello hanno curato la 50enne e hanno potuto constatare in fretta che la donna non era in pericolo di vita.

Rimane però da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che stanno raccogliendo informazioni tramite le persone che erano in casa con la donna al momento dell’aggressione.

Seconda aggressione di un rottweiler in pochi giorni

Quello di Pisa è il secondo caso di un attacco da parte di un cane di razza rottweiler in pochi giorni in Italia. Il primo era avvenuto martedì 1° luglio, nel comune di Anzio, in località Lavinio Lido di Enea.

Le vittime, in questa circostanza, sono state due fratellini di 8 e 10 anni, che sono stati attaccati dal cane della nonna. I due stavano giocando nel giardino di casa quando il cane li ha aggrediti senza preavviso.

Entrambi sono stati portati all’ospedale Bambino Gesù di Roma in gravi condizioni. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.