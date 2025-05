Morso dalla vipera della sabbia a San Marino e multato dopo il controllo: "Animali detenuti illecitamente"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un trentenne sammarinese è stato morso due volte dalla vipera della sabbia, un serpente originario del Nord Africa che deteneva illegalmente nella propria abitazione. A seguito dei due ricoveri in ospedale, le autorità hanno avviato accertamenti che hanno portato alla scoperta di numerosi altri animali esotici custoditi senza autorizzazione. L’uomo è stato multato per 4.500 euro per detenzione illecita di specie pericolose e protette.

L’uomo morso dalla vipera a San Marino

Un trentenne residente a San Marino è stato morso per due volte dalla vipera della sabbia (Cerastes cerastes) che deteneva illegalmente nella propria abitazione.

Il primo incidente è avvenuto il 2 luglio 2023, quando l’uomo è stato morso dal serpente esotico, originario del Nord Africa, e ha necessitato di un ricovero urgente in terapia intensiva.

L’antidoto specifico per il veleno della vipera non era disponibile localmente, rendendo necessaria una corsa notturna in Svizzera da parte dei volontari della Croce Rossa per procurare il siero salvavita. Il secondo morso è avvenuto nell’ottobre 2024, con dinamiche simili: ricovero d’urgenza e somministrazione dell’antidoto.

I motivi della multa

A seguito del secondo incidente, le autorità sammarinesi hanno avviato un’indagine approfondita sull’uomo e, durante l’ispezione della sua abitazione e del garage, è stato scoperto un vero e proprio serraglio di animali esotici detenuti illegalmente.

Tra gli animali trovati vi erano serpenti tropicali, gechi, ragni, caimani nani e un esemplare di Morelia viridis, un raro pitone verde incluso nella lista CITES delle specie a rischio estinzione.

Tutti gli animali erano sprovvisti delle necessarie autorizzazioni e documentazioni previste dalla normativa che regola il commercio e la detenzione di animali pericolosi. Il Commissario della Legge di San Marino, Adriano Saldarelli, ha inflitto al trentenne una multa di 4.500 euro per detenzione illecita di animali pericolosi e protetti.

Le caratteristiche della vipera della sabbia

La vipera della sabbia, o Cerastes cerastes, è un serpente velenoso appartenente alla famiglia dei Viperidi, che vive principalmente nelle zone desertiche del Nord Africa e del Medio Oriente. È caratterizzata da un corpo tozzo che raramente supera i 60 cm di lunghezza e da due piccole corna sopra gli occhi, da cui deriva il nome comune di “vipera cornuta”.

La sua colorazione varia dal giallo al brunastro, con macchie più scure disposte in file longitudinali, che le permettono di mimetizzarsi efficacemente nella sabbia. La vipera della sabbia è un predatore notturno che si nutre di piccoli roditori e lucertole, spesso seppellendosi nella sabbia in attesa della preda.

Il suo veleno è emotossico, danneggia i tessuti e le pareti dei vasi sanguigni, provocando emorragie locali, necrosi e, nei casi più gravi, disturbi della coagulazione e shock. Sebbene non sia considerato tra i più letali, può risultare molto pericoloso per l’uomo, soprattutto in assenza di cure tempestive.