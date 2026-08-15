Morta 13enne a Palermo, caduta dal nono piano di un palazzo in via dei Nebrodi: dramma a Ferragosto

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia in via dei Nebrodi a Palermo: una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere caduta dal nono piano di un palazzo. Il dramma si è verificato nella mattinata di Ferragosto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno invano tentato di rianimare la giovane. Le indagini sono condotte dalla polizia e dalla Scientifica.

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