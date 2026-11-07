Morta 17enne in un incidente a Sarno, l'auto guidata dal fidanzato si è ribaltata schiantandosi contro un muro

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma nella notte a Sarno, in provincia di Salerno: Irma De Crescenzi, ragazza di 17 anni, è morta in un incidente stradale avvenuto in via San Valentino. La giovane, che viveva nel comune dell’agronocerino, si trovava a bordo di una Fiat Panda guidata dal fidanzato, residente a San Marzano sul Sarno. Per cause ancora da accertare, l’automobile si è ribaltata, terminando la sua corsa contro un muro lungo la carreggiata. L’impatto è stato terrificante e non ha lasciato scampo alla minorenne.

Incidente stradale a Sarno, morta una ragazza 17enne: ricoverato il fidanzato

Secondo le prime informazioni, come riporta l’ANSA, nell’incidente, avvenuto nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 novembre, non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. Dopo il ribaltamento della Fiat Panda e il successivo impatto contro il muro, la 17enne è morta in pochi minuti.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione effettuati dai soccorsi, che sono arrivati poco dopo sul luogo dello schianto. Il ragazzo al volante dell’utilitaria ha riportato ferite multiple ed è stato ricoverato in ospedale. Non si troverebbe in pericolo di vita.

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Per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di polizia di Sarno. Restano da ricostruire le circostanze che hanno causato la perdita di controllo della vettura e il successivo impatto. Il pm della Procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro della salma.

Incidente mortale anche nel Cosentino: morto 36enne

Nella notte appena trascorsa si è verificato un altro tragico incidente mortale. A Scalea, nel Cosentino, ha perso la vita un uomo di 36 anni residente a Lauria, in provincia di Potenza. Poco dopo la mezzanotte, per cause in corso di accertamento, la vettura da lui guidata lungo Viale Europa è finita fuori strada.

Dopo aver attraversato l’incrocio con Viale Mediterraneo, l’auto ha sfondato una ringhiera di protezione e si è capovolta nel sottostante canale Tirello. Il conducente è morto. Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme e sul posto, sotto un violento acquazzone, sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, i vigili del fuoco e il 118.

L’intervento con l’autogru per rimuovere il veicolo

I militari dell’Arma hanno iniziato a svolgere gli accertamenti mentre i vigili del fuoco sono stati poi impegnati in operazioni lungo il canale per capire se ci fossero altre persone coinvolte. È stato accertato che nell’auto si trovava soltanto il 36enne. L’intervento è terminato quasi all’alba dopo la rimozione del veicolo con l’utilizzo di una autogru.