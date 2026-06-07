Morta 17enne in un incidente stradale a Maccagno vicino Varese, 4 ragazzi feriti gravemente nello scontro

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un gravissimo incidente stradale si è verificato domenica 7 giugno, lungo la strada statale 394 del Verbano nel territorio comunale di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. Una ragazza di 17 anni è morta sul colpo dopo essere stata travolta da una vettura, mentre altre quattro persone, tutti giovani, hanno riportato ferite molto serie e si trovano ora ricoverate in ospedale.

Morta 17enne in un incidente stradale a Maccagno

Come riporta Varese News, l’incidente si è verificato poco dopo le 15.30 in località Ronco delle Monache, in un tratto rettilineo situato poco prima della centrale idroelettrica di Roncovalgrande.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, il gruppo composto da cinque pedoni stava camminando sul ciglio destro della carreggiata stradale per raggiungere la vicina spiaggia sul lago.

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All’improvviso i ragazzi sono stati investiti in pieno da una Fiat Panda condotta da un 31enne.

L’automobile procedeva dal confine di Zenna verso il centro abitato di Maccagno quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato impattando violentemente contro la comitiva.

A causa del terribile urto, la 17enne è stata sbalzata per diversi metri nell’aria, subendo lesioni fatali che hanno reso vano ogni tentativo di rianimazione.

Dopo aver travolto i passanti, la vettura ha terminato la sua corsa andando a scontrarsi contro il muro situato sul lato opposto.

Come stanno i quattro feriti

La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha compreso immediatamente la gravità dello scenario e ha attivato un imponente dispositivo di soccorso inviando cinque elicotteri dalle basi di Milano, Como e Sondrio.

Sul posto sono giunte anche quattro ambulanze, tra cui i mezzi della Croce Rossa, della Padana Emergenza di Luino e della Sos di Cunardo, insieme a un’automedica dell’Asst di Varese.

I medici hanno prestato le prime cure ai feriti, di età compresa tra i 15 e i 31 anni.

Tre feriti gravi sono stati trasportati d’urgenza in codice rosso presso diverse strutture sanitarie della regione.

Il più giovane, un ragazzo di 15 anni, si trova in condizioni critiche all’ospedale di Circolo di Varese.

Altre due donne di 20 anni sono state trasferite rispettivamente al San Gerardo di Monza e al nosocomio di Luino.

I rilievi dei carabinieri e la chiusura della strada

I rilievi scientifici e gli accertamenti stradali per chiarire la dinamica e stabilire le responsabilità dell’accaduto sono affidati ai carabinieri della compagnia di Luino, giunti sul luogo del sinistro con diverse pattuglie.

Per consentire l’intervento in sicurezza dei mezzi di soccorso ed effettuare i rilievi di rito, la strada statale 394 è rimasta completamente chiusa al traffico per circa tre ore.

Il blocco totale della circolazione ha causato pesanti disagi alla viabilità della zona, prima della definitiva riapertura del tratto avvenuta intorno alle 18.30.