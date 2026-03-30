Morta a 10 anni la nipote del presidente del Modena Calcio, lutto per Carlo Rivetti fondatore di Stone Island

Una tragedia ha sconvolto il Modena calcio. È scomparsa, a soli 10 anni, la piccola Nina, figlia del vicepresidente del club emiliano Silvio Rivetti e nipote del presidente Carlo Rivetti, il fondatore di Stone Island. La piccola si è spenta a causa di una malattia con cui combatteva da tempo. A dare l’annuncio è stata la società gialloblu con un comunicato ufficiale. Immediati i messaggi di condoglianze e vicinanza da parte di tutto il mondo del calcio.

Morta la nipote di Carlo Rivetti

“Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena Fc”.

Inizia così il comunicato ufficiale con cui il Modena calcio ha annunciato la scomparsa di Nina Rivetti, di 10 anni, a causa di una malattia con cui lottava da tempo.

La piccola è la figlia di Silvio Rivetti, vicepresidente del club, e nipote del presidente Carlo Rivetti.

Modena in lutto per la piccola Nina

“La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena Fc, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata”, si legge ancora nel comunicato del club.

Il Modena calcio ha annullato tutti gli impegni pubblici della settimana e annunciato la chiusura dello Store per la giornata del 31 marzo in segno di lutto.

Immediati i messaggi di condoglianze e solidarietà da parte del mondo del calcio e dei club di Serie A e Serie B.

Il messaggio del papà della piccola Nina

Nelle ultime ore poi è arrivato un messaggio da parte di Silvio Rivetti, il papà della piccola Nina e vicepresidente del Modena Calcio.

“Vi ringrazio a nome della mia famiglia per il vostro affetto e cordoglio“, si legge in una nota pubblicata sui profili social del Modena.

“L’ambiente canarino, insieme a quello del Calcio, ci ha regalato momenti di spensieratezza, unione, condivisione e grande passione. Onoreremo la nostra speciale Nina tutti i giorni della nostra vita, con il cuore pesante ma pieno di amore infinito“, conclude il messaggio.

Il legame tra Carlo Rivetti e Modena

Il lutto della famiglia Rivetti è anche il lutto di tutta la città di Modena, visto il grande legame affettivo.

Carlo Rivetti (imprenditore con un ruolo chiave nel mondo della moda in quanto fondatore di Stone Island e membro del cda di Moncler) è diventato presidente del Modena nel 2021, portando il club dalla Serie C alla Serie B.

Di origini piemontesi, Carlo Rivetti vive a Modena da molti anni e il suo investimento nel club è visto come un atto di passione verso il territorio.