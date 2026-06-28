Morta a 100 anni a Faenza Annunziata Verità "Mallì", la partigiana che visse due volte

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È morta a cento anni nella sua casa di Faenza la partigiana Annunziata Verità, nota con lo storico nome di battaglia Mallì. Sopravvissuta a una fucilazione nazifascista nel 1944 fingendosi morta tra i corpi delle altre vittime, dedicò la seconda parte della sua lunga esistenza alla testimonianza nelle scuole e alla difesa dei valori democratici. I funerali civili della centenaria saranno celebrati mercoledì 1 luglio.

Faenza in lutto, morta a 100 anni Annunziata Verità

La comunità di Faenza e l’Italia intera piangono la scomparsa di Annunziata “Nunziatina” Verità, una delle ultime e più straordinarie testimoni della lotta di Liberazione nazionale. La storica partigiana, che lo scorso febbraio aveva celebrato il traguardo del secolo di vita circondata dall’affetto dei concittadini, è morta nel proprio letto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno.

Sabato la donna aveva accusato dei problemi di respirazione che avevano spinto i familiari a un ricovero precauzionale presso il Pronto soccorso locale. Dopo le dimissioni e il rientro a casa, le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

ANSA

I funerali si svolgeranno la mattina di mercoledì 1 luglio in forma rigorosamente civile, scanditi da un tributo pubblico organizzato dal Comune e dalle sezioni locali dell’Anpi.

Dalla cattura al plotone d’esecuzione: il coraggio di Mallì

Annunziata Verità si era unita alle brigate ribelli romagnole nel tardo 1943, a soli 17 anni, spinta da un profondo desiderio di libertà e dall’opposizione al regime. Dopo l’uccisione del fidanzato partigiano Marx “Max” Emiliani per mano fascista, la giovane scelse di operare attivamente sul territorio come staffetta con il nome di battaglia Mallì.

Nell’agosto del 1944, catturata dai repubblichini durante una feroce rappresaglia a Marzeno, venne brutalmente torturata e condannata a morte. Portata davanti al plotone di esecuzione, le raffiche di proiettili la colpirono ripetutamente alle braccia senza però ledere organi vitali.

Mallì ebbe la prontezza di fingere la morte sotto i cadaveri degli altri condannati per poi fuggire e ricongiungersi con i compagni delle brigate Gap fino alla definitiva liberazione.

La memoria storica lasciata dalla partigiana

Nel dopoguerra, nonostante le profonde cicatrici fisiche, Annunziata Verità affrontò a viso aperto nei tribunali i suoi aguzzini, scegliendo però di mantenere un lungo e rigoroso silenzio pubblico sulla sua traumatica vicenda biografica.

Questo isolamento si è interrotto grazie al sodalizio con il giornalista Claudio Visani, il cui dialogo ha dato vita al volume biografico “La ragazza ribelle”.

Da quell’opera sono nati successivamente spettacoli teatrali e un romanzo a fumetti, strumenti concepiti appositamente per trasmettere il valore della vigilanza democratica e della memoria storica alle nuove generazioni, un impegno civile che la centenaria ha onorato con dedizione e lucidità fino ai suoi ultimi giorni.