Morta a 29 anni Harley Zuriatti "pacchista" di Affari Tuoi, stroncata da una malattia: il messaggio del marito

Addio a Harley Zuriatti. La popolare “pacchista” di Affari Tuoi è morta a 29 anni dopo aver lottato contro un tumore all’utero. A dare la triste notizia è stato il marito, Andrea Fiorillo, con una storia pubblicata su Instagram dal profilo della moglie. La giovane aveva dedicato la sua partecipazione al format a tutti i malati oncologici.

È morta Harley Zuriatti

Sabato 21 giugno si è spenta Harley Zuriatti. Un nome che romba ancora, il suo, per due motivi: fu scelto da suo padre per via della sua passione per le moto Harley Davidson, ma soprattutto per il grande messaggio che la 29enne aveva lanciato dopo la sua partecipazione ad Affari Tuoi, il format di Rai 1 allora condotto da Amadeus, poi sostituito da Stefano De Martino.

A dare il triste annuncio è stato il marito Andrea Fiorillo sui social, con un messaggio postato sulle storie Instagram: “Harley ora non soffre più ed è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti”.

Da tempo la 29enne combatteva contro un tumore all’utero di cui documentava la cura sui suoi canali social. Diversi erano i messaggi in cui condivideva il suo coraggio con i follower, ma anche i suoi attimi di vita con il marito.

Nel suo ultimo post, pubblicato il 29 marzo, Harley Zuriatti si era domandata si sarebbe voluta essere per un giorno. La sua risposta era stata: “Un malato, per rendermi conto che la mia vita è bellissima semplicemente così com’è”.

La partecipazione ad Affari Tuoi

Harley Zuriatti aveva partecipato ad Affari Tuoi il 22 aprile 2024, nell’edizione condotta da Amadeus. La ragazza rappresentava il Friuli Venezia-Giulia.

Alla fine della puntata era riuscita a portare a casa 20 mila euro e si era lasciata andare in una lunga confessione:

Ho scoperto questo gioco durante la chemioterapia, se non ci fosse stata la malattia non avrei conosciuto Affari Tuoi. Oggi non sarei qua senza la malattia. Chi ha il carattere di superare le sfide che la vita ti pone, ha il dovere di comunicare e dare forza agli altri.

Dopo la partecipazione al programma si era sottoposta a un intervento di cui mostrava spesso le cicatrici ai suoi follower su Instagram.

Chi era Harley Zuriatti

Nata a Palmanova, in provincia di Udine, dopo aver scoperto la sua malattia Harley Zuriatti si era scoperta una vera e propria attivista per i malati oncologici.

In un’intervista a Fanpage aveva raccontato:

Molte attiviste oncologiche cominciano a parlare della loro malattia quando ne sono ormai fuori. Io ho cercato di incominciare da subito, dandomi un po’ di forza. È difficile parlare di un problema di cui già la tua vita è piena, però mi è venuta come una vocazione, volevo aiutare gli altri.

Il 17 maggio si era sposata con il marito Andrea Fiorillo. A Fanpage aveva riferito che entrambi avrebbero impiegato i 20 mila euro “per il viaggio di nozze”.