Morta a 34 anni l'ex campionessa europea Ciara Mageean, la malattia e il matrimonio solo un mese fa

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

È morta a soli 34 anni l’ex campionessa europea dei 1500 metri Ciara Mageean. L’annuncio è stato dato sui canali social dell’atleta. Un anno fa aveva comunicato ai fan di avere una grave malattia e di voler vivere al massimo il tempo che le restava. Un mese prima del decesso si era sposata con il compagno di lunga data, Thomas Moran.

La morte di Ciara Mageean

Ciara Mageean è morta a soli 34 anni a causa di un tumore all’intestino al quarto stadio, con metastasi a fegato e polmoni.

La notizia è stata annunciata con un commovente messaggio sui suoi profili social: “Questa mattina, alle 6.30, Ciara ha perso la sua battaglia contro il cancro, circondata dai suoi cari. Amatissima figlia, sorella, moglie, amica e fonte di ispirazione per tantissime persone, ci mancherà profondamente“.

ANSA

La dichiarazione si conclude con le parole in irlandese “Ar dheis Dé go raibh a hanam”, un’espressione di cordoglio che significa “Che la sua anima riposi alla destra di Dio“.

La malattia di Ciara Mageean e il matrimonio

L’atleta, nel luglio 2025, aveva annunciato di avere un tumore all’intestino al quarto stadio. Nel raccontare il percorso che avrebbe dovuto affrontare, aveva espresso grandissima determinazione a vivere pienamente il tempo che le restava.

La diagnosi era arrivata sei mesi dopo il fidanzamento ufficiale con il compagno di lunga data Thomas Moran. Parlando a luglio, a un anno dalla scoperta della malattia, l’atleta aveva ribadito che la sua battaglia per la salute non avrebbe ostacolato i loro progetti di vita.

La mezzofondista di Portaferry, nell’Irlanda del Nord, si è infatti sposata con Moran, circa un mese fa al Darver Castle. Due settimane prima dell’evento, la coppia sarebbe convolata a nozze civilmente con una piccola cerimonia.

Alla BBC aveva ribadito: “Non permetterò che questo cancro si metta di mezzo”. Sempre alla testata inglese aveva spiegato di aver parlato con i medici per poter sospendere eventualmente il trattamento per un breve periodo per rinforzare un po’ le difese immunitarie e potersi godere la festa di matrimonio.

Chi è Ciara Mageean

Ciara Mageean Mageean aveva rappresentato l’Irlanda in due edizioni dei Giochi olimpici, a Rio de Janeiro nel 2016 e a Tokyo nel 2020, entrambe nei 1.500 metri. Avrebbe dovuto partecipare anche alle Olimpiadi di Parigi del 2024, ma un infortunio al tendine d’Achille l’aveva costretta a rinunciare appena un giorno prima della sua batteria.

Il momento più importante della sua carriera era arrivato proprio nel 2024, quando a Roma aveva conquistato la medaglia d’oro europea nei 1.500 metri, entrando nella storia dell’atletica irlandese.

Nel suo palmarès figurano anche il bronzo europeo del 2016, l’argento continentale del 2022 e l’argento conquistato ai Giochi del Commonwealth dello stesso anno.