Morta a 57 anni Nadia Fares, l'attrice de I fiumi di Porpora era in coma dopo un incidente in piscina a Parigi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Addio all’attrice e modella francese Nadia Fares. Si è spenta all’età di 57 anni all’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi, dove era ricoverata da una settimana in coma farmacologico. Lo scorso 11 aprile l’attrice era stata trovata priva di sensi in una piscina della capitale francese, forse in seguito a un malore. Sull’accaduto la polizia parigina ha già aperto un’indagine.

Morta a 57 anni l’attrice francese Nadia Fares

È morta nella giornata di ieri, venerdì 17 aprile, l’attrice francese Nadia Fares. A darne notizia, riporta Afp, sono state le figlie.

L’attrice è deceduta all’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi, dove era stata ricoverata in gravissime condizioni alcuni giorni fa dopo un incidente in piscina.

ANSA

Era in coma dopo un incidente in piscina

Sabato 11 aprile Nadia Fares era stata trovata priva di sensi nella piscina di una palestra di Parigi.

Secondo quanto ricostruito, avrebbe perso conoscenza mentre nuotava, rimanendo sott’acqua per diversi minuti.

Soccorsa, era stata trasportata all’ospedale Pitié-Salpêtrière, dove era stata ricoverata in terapia intensiva e indotta in coma farmacologico.

Sull’accaduto ha già aperto un’inchiesta la polizia parigina, l’ipotesi principale è quella del malore.

In una intervista di qualche mese fa l’attrice aveva rivelato di essersi sottoposta nel 2007 a un intervento chirurgico al cervello per un aneurisma e di aver subito tre interventi al cuore in quattro anni.

La carriera di Nadia Fares

Nata nel 1968 a Marrakech in Marocco da padre marocchino e madre armena, Nadia Fares era cresciuta a Nizza in Francia, prima di trasferirsi a Parigi per intraprendere la carriera artistica.

Aveva iniziato la sua carriera da attrice in tv, recitando in diverse produzioni, poi il debutto al cinema nel 1992 nel film Le amiche di mia moglie.

Era divenuta nota al grande pubblico nel 2000 con il thriller cult I fiumi di porpora di Mathieu Kassovitz, al fianco di Jean Reno e Vincent Cassel.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con registi di fama come Alexandre Arcady, Claude Lelouch e Bernie Bonvoisin.

Negli ultimi anni era stata tra i protagonisti di Marseille, la prima produzione originale francese di Netflix, al fianco di Gerard Depardieu.

Aveva lavorato anche in Italia, recitando nel film Poliziotti (1995) di Giulio Base, con Claudio Amendola e Kim Rossi Stuart.