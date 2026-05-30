Morta a 75 anni l’attrice e produttrice cinematografica Zeudi Araya, addio alla “ragazza dalla pelle di luna”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’attrice e produttrice cinematografica Zeudi Araya è morta a 75 anni. La notizia è stata data dal figlio Michelangelo Spano, che ha fatto sapere che il decesso risale al 24 maggio. Zeudi Araya si è spenta nella sua abitazione dopo una lunga malattia. Nei prossimi giorni si svolgeranno le esequie in forma strettamente privata.

Addio all’attrice e produttrice Zeudi Araya

Nata a Decameré, in Eritrea, nel 1951, figlia di un politico e nipote di un ambasciatore etiope a Roma, da giovanissima conquistò il titolo di Miss Eritrea.

Un viaggio in Italia le aprì poi le porte del mondo dello spettacolo e nei primi anni Settanta divenne nota grazie a una celebre pubblicità del caffè Tazza d’Oro che attirò l’attenzione del regista Luigi Scattini, che la scelse come protagonista del film La ragazza dalla pelle di luna (1972).

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L’esordio nel film “La ragazza dalla pelle di luna”

Nel film Zeudi Araya interpretava una giovane e affascinante donna esotica che mette in crisi il matrimonio di una coppia borghese prima di favorirne la riconciliazione. Il buon successo del film le aprì le porte a nuovi ruoli e le valse anche l’incisione di un 45 giri sull’onda della sua popolarità.

Nel 1983 sposò il produttore cinematografico Franco Cristaldi, figura centrale del cinema italiano che aveva firmato produzioni come Divorzio all’italiana, Salvatore Giuliano e Amarcord.

Da quel momento la sua carriera si orientò soprattutto verso i film prodotti dal marito, tra cui Il signor Robinson, mostruosa storia d’amore e d’avventure con Paolo Villaggio, Giallo napoletano accanto a Marcello Mastroianni e Tesoromio, interpretato insieme a Johnny Dorelli, Sandra Milo e Renato Pozzetto.

Il rapporto con Massimo Spano e il ruolo nel mondo del cinema

All’inizio degli anni ’90 scelse di allontanarsi progressivamente dalla recitazione, chiudendo la sua esperienza sul grande schermo per intraprendere un nuovo percorso professionale dietro le quinte. Dopo la morte del marito Franco Cristaldi, avvenuta nel 1992, raccolse infatti la sua eredità professionale assumendo un ruolo attivo nella produzione cinematografica e televisiva.

Negli anni successivi portò avanti numerosi progetti insieme al regista Massimo Spano, suo compagno di vita, dal quale ebbe il figlio Michelangelo, nato nel 1996. Pur mantenendo un profilo sempre più riservato, continuò a essere una presenza stimata nell’ambiente cinematografico.

Tra le sue ultime apparizioni pubbliche si ricorda quella del 2018 a Bologna, dove affiancò Giuseppe Tornatore nella presentazione della versione restaurata in 4K di Divorzio all’italiana, uno dei grandi classici prodotti da Cristaldi e simbolo della stagione d’oro del cinema italiano.