Morta a Cremona la cavallerizza Klizia Jllary Fraglica, il cavallo l'ha disarcionata: dramma al maneggio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma in provincia di Cremona, nel maneggio di Isola Dovarese: la cavallerizza esperta Klizia Jllary Fraglica, 37 anni e residente a Sesto Cremonese, è morta dopo essere stata disarcionata. La tragedia si è verificata intorno all’ora di pranzo di domenica 8 marzo, al Centro ippico Le Valli. La donna stava sostenendo un normale allenamento quando il cavallo che stava cavalcando l’ha fatta cadere a terra. Un incidente che si è rivelato fatale.

Cremona, Isola Dovarese: morta la cavallerizza Klizia Jllary Fraglica

Klizia, secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, dopo essere stata disarcionata dal cavallo, è caduta di schiena e ha battuto violentemente la testa.

Subito si è capito che le sue condizioni erano gravi. Con l’elisoccorso è stata trasportata all’ospedale Niguarda di Milano. Nonostante i tentativi di salvataggio del personale sanitario, la 37enne è deceduta intorno alle 16.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

La prima ricostruzione e le testimonianze

Tutto è accaduto in pochi minuti. La cavallerizza si stava allenando all’interno della struttura cremonese e, secondo le prime informazioni rese note dalle forze dell’ordine intervenute in via Fornace, per motivi ancora da chiarire, il cavallo si è innervosito. La donna è stata sbalzata al suolo, riportando gravi lesioni.

La 37enne è stata portata in codice rosso al Niguarda. Nel frattempo, le pattuglie dei carabinieri di Piadena e Torre de’ Picenardi hanno svolto i rilievi del caso che saranno utili a risalire all’esatta dinamica del mortale incidente.

I militari hanno inoltre raccolto le testimonianze dei responsabili del Centro Ippico e di una persona che si stava allenando proprio nel momento in cui la 37enne è stata disarcionata.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Il cavallo si potrebbe essere imbizzarrito perché forse spaventato da un movimento o un rumore esterno. Oppure per un comando sbagliato dato dalla 37enne. Quest’ultimo scenario pare poco plausibile visto che Fraglica era una cavallerizza molto esperta.

Il sindaco: “Pare sia insorto anche un arresto cardiaco”

“La donna era una cavallerizza provetta e avrebbe dovuto anche partecipare prossimamente ad alcune gare”, ha spiegato il sindaco di Isola Dovarese Gianpaolo Gansi, subito accorso al Centro Ippico non appena saputo dell’accaduto, come riportato dal quotidiano La Provincia di Cremona.

“Davvero non si sa cosa abbia provocato la reazione del cavallo. Le condizioni della donna sono comunque apparse subito molto gravi, pare sia anche insorto un arresto cardiaco”, ha aggiunto il primo cittadino.