Morta a Follonica mentre fa il bagno davanti ai familiari: chi era la 63enne annegata, l'ipotesi del malore

Domenica 21 settembre, sul litorale di Follonica, in provincia di Grosseto, una tranquilla giornata al mare si è trasformata in una tragedia: una donna di 63 anni ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno nella zona centrale della spiaggia libera delle Tre Palme ed è morta. L’episodio è avvenuto intorno alle 10.30 del mattino, sotto gli occhi attoniti del marito e dei familiari che l’accompagnavano.

Immediata la richiesta di aiuto: dalle prime chiamate partite dai bagnanti al 118 si è messa in moto la macchina dei soccorsi.

Come riporta La Nazione, sul posto sono arrivati in pochi minuti l’ambulanza infermieristica della Croce Rossa Italiana di Castiglione della Pescaia, i sanitari del Pegaso 2 calatisi con il verricello dall’elicottero e una motovedetta della Guardia Costiera.

La 63enne è morta annegata a Follonica

La donna era stata riportata a riva da altri presenti sulla spiaggia e subito sottoposta a manovre di rianimazione.

È stato utilizzato anche un defibrillatore fornito da un vicino stabilimento balneare, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

Nonostante gli sforzi congiunti di medici e soccorritori, la 63enne non ha più ripreso conoscenza ed è stata dichiarata deceduta poco dopo.

La tragedia davanti ai familiari

La vittima aveva deciso di trascorrere al mare l’ultima domenica d’estate insieme al marito.

In tarda mattinata era entrata in acqua, ma pochi istanti dopo si è sentita male. La rapidità con cui si è verificato il malore ha reso vani tutti i tentativi di soccorso.

La scena si è consumata davanti ai suoi cari, rimasti sconvolti dall’improvvisa perdita.

Emergenza annegamenti in Italia

La morte della donna a Follonica si inserisce in un bilancio estivo purtroppo pesante per il nostro Paese.

Secondo i dati diffusi dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), l’estate 2025 ha fatto registrare decine di decessi per annegamento.

Tra giugno e luglio si sono contate almeno 31 vittime in fiumi e laghi, un incremento rispetto all’anno precedente.

In Italia, ogni anno si registrano in media circa 300 morti per annegamento, con una percentuale significativa di minori: il 12% delle vittime ha meno di 18 anni.

Non si tratta solo di episodi in mare: anche piscine, fiumi e laghi rappresentano scenari ad alto rischio.