Morta a Montichiari per sospetta meningite la maestra d'asilo Mira Jovovic, 180 persone convocate da Ats

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Montichiari, paese in provincia di Brescia, è morta improvvisamente a 53 anni la maestra d’asilo Mira Jovovic. Si sospetta che la donna sia deceduta a causa di un’infezione da meningite. Ats Brescia, sabato 31 ottobre, ha immediatamente attivato le procedure di profilassi preventiva per tutte le persone che sono entrate in contatto con lei negli ultimi giorni, convocandone 180 nella sede in viale Duca degli Abruzzi.

Brescia, morta a Montichiari la maestra d’asilo Mira Jovovic: sospetto caso di meningite

Non appena si è diffusa la notizia, come riporta Il Giornale di Brescia, nella comunità di Montichiari è scattata la preoccupazione. In particolare c’è apprensione tra le famiglie degli iscritti alla scuola dell’infanzia e nido San Giovanni Battista della frazione di Vighizzolo, dove la maestra lavorava.

Secondo quanto spiegato dal sindaco di Montichiari, Marco Togni, sul corpo della donna sarà disposta l’autopsia. Nonostante la tragedia, la scuola lunedì aprirà regolarmente.

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Situazione precipitata in poche ore

La 53enne, che si sospetta sia morta a causa di un’infezione da meningite, lavorava da diversi anni nella scuola paritaria della frazione del comune bresciano. Venerdì scorso aveva come sempre salutato bimbi e genitori, augurando loro un buon fine settimana e dando appuntamento a lunedì. Ma nelle ore successive ha iniziato ad accusare gravi problemi di salute: avrebbe manifestato febbre, un forte mal di testa e malessere.

La situazione è precipitata il giorno successivo. Sabato mattina Mira è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate ed è deceduta, provocando un gran dolore nei suoi familiari e colleghi, oltre a quello provato dalle famiglie dei bambini dell’asilo San Giovanni.

La scuola: “Cuore spezzato in mille pezzi”

“Certe notizie – si legge in un post diffuso su Facebook dalla scuola – spezzano il cuore in mille pezzi. Tutto il personale della scuola dell’infanzia e nido San Giovanni Battista, tutto il Cda e tutte le famiglie dei nostri bambini si stringono al dolore della famiglia per la perdita della nostra maestra Mira. Vola in alto angelo biondo… grazie per tutto l’amore che hai dato in tutti questi anni a tutti noi e a tutti i bambini“.

Anche il primo cittadino di Montichiari Marco Togni ha dedicato un post a Mira: “Al momento nulla possiamo se non stringerci tutti attorno al figlio Michael, a suo papà Luca e a tutta la famiglia Zamboni“.

La preoccupazione delle famiglie

Nella giornata di domenica, la scuola ha pubblicato su Facebook un messaggio, aggiornando sulla situazione: “Stiamo ricevendo tanti messaggi di conforto e di richiesta informazioni. Ovviamente le famiglie sono molto preoccupate, per cui è doveroso scrivere alcuni chiarimenti: ATS sta procedendo a somministrare la profilassi a tutti i bambini e a tutte le persone che sono state a STRETTO contatto con la cara Mira”.

“Le persone che dovranno fare la profilassi sono state contattate da ATS e dalla scuola ieri in tarda serata – si legge nella nota – TUTTI gli altri che non sono stati contattati si devono considerare NON contatti stretti, per cui non sarà necessario intervenire. La scuola resterà aperta, non sarà necessario alcuna quarantena e isolamento dal contesto familiare e sociale e anche i contatti dei contatti non dovranno assumere l’antibiotico”.

“ATS ha provveduto a somministrare la profilassi come prevenzione e siamo ancora in attesa di capire se trattasi di meningite o altro. Capiamo che ci sia molta preoccupazione, ma vi riportiamo quanto comunicato da ATS che ci ha tranquillizzato anche rispetto a tutto. Vi ringraziamo e rivolgiamo tutti un pensiero di affetto alla famiglia di Mira Jovovic e a suo figlio. Sarà dura per tutti entrare a scuola e non vedere più la nostra cara maestra”, hanno concluso dalla scuola.