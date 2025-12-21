Morta Ada, la sorella di George Clooney: il messaggio d'addio dell'attore alla sua "eroina così coraggiosa"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La sorella di George Clooney, Adelia “Ada” Zeidler, è morta il 19 dicembre all’età di 65 anni a causa di un tumore. “Era la mia eroina, non ho mai conosciuto nessuno così coraggioso” ha dichiarato l’attore. La donna, come riporta il suo necrologio pubblicato sulla stampa locale, si è spenta serenamente.

Chi era Ada Zeidler, sorella di George Clooney

Ada Zeidler, la sorella di George Clooney, era nata a Los Angeles il 2 maggio 1960.

Era figlia del giornalista e conduttore televisivo Nick Clooney e della scrittrice Nina Bruce Warren.

ANSA Una foto di George Clooney e la moglie Amal in arrivo a Venezia per il loro matrimonio

Era stata insegnante di arte alla Augusta Independent School, poi successivamente aveva intrapreso il lavoro da contabile.

La sorella di George Clooney era sposata con Norman Zeidler, un capitano dell’esercito in pensione.

L’uomo è morto l’11 ottobre 2004 per un infarto fulminante.

Il messaggio di George Clooney

George Clooney ha rilasciato a People un’intervista esclusiva in cui ha voluto fare una dedica alla sorella scomparsa.

“Mia sorella Ada era la mia eroina, ha affrontato il cancro con coraggio e umorismo. Non ho mai conosciuto nessuno così coraggioso. Amal e io sentiremo terribilmente la sua mancanza”, ha dichiarato.

Ada Zeidler aveva partecipato al matrimonio di George Clooney a Venezia ed era stata immortalata in piedi, all’interno di una barca, accanto a lui, mentre navigavano lungo un canale della città.

Il legame con la sorella

In molte occasioni, George Clooney aveva ricordato quanto fosse legato alla sorella Ada.

Come riporta The Tennessean, l’attore aveva ricordato i momenti speciali trascorsi con Ada durante la loro infanzia durante un discorso tenuto alla convention Workhuman al Gaylord Opryland Resort & Convention Center di Nashville nel marzo 2019.

In quell’evento, George Clooney disse: “La mattina di Natale, quando ci svegliavamo, prima di poter scartare i regali, guidavamo per un’ora e mezza fino a casa di qualche sconosciuto e trascorrevamo la mattinata festeggiando il Natale con queste persone, portando regali. L’idea era che siamo tutti sulla stessa barca. Mi ha insegnato tantissimo”.

La famiglia Clooney ha mantenuto stretti legami con la sua città natale, Augusta, nel Kentucky.

I due fratelli e i genitori hanno infatti donato alla comunità il Clooney Community Center, uno spazio polivalente per matrimoni, feste, eventi aziendali e raccolte fondi.