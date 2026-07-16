Morta Alessandra Arrigoni, l'ex atleta del biathlon aveva 48 anni: lascia il marito Luca Bortot e due figlie

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’ex atleta di biathlon Alessandra Arrigoni è morta a 48 anni. A darne notizia è la Federazione italiana sport invernali con un comunicato sulla prematura scomparsa della plurimedagliata della nazionale azzurra juniores. Nata a Lecco, ma residente a Barzio, la valsassinese lascia il marito Luca Bortot e due figlie di 14 e 19 anni.

Morta prematuramente l’ex atleta azzurra di biathlon

Il comunicato della Fisi ha annunciato il lutto per tutta la federazione per la morte prematura di Arrigoni, figlia d’arte di Natale “Natalino”, storico maestro di sci di fondo e, si legge, “figura molto conosciuta e apprezzata in Valsassina e non solo per il suo lungo impegno nella promozione della disciplina”.

Alessandra aveva iniziato a praticare sci di fondo sin da piccola proprio grazie al padre, vincendo 50 gare prima di passare al biathlon nel 1995, sport al quale dedicherà tutta la carriera.

La carriera di Alessandra Arrigoni

Nel 1996 la convocazione nella Nazionale italiana juniores, rappresentando la maglia azzurra anche nello ski-roll, con cui lo stesso anno si è aggiudicata il terzo posto ai Campionati Mondiali di Zánka, in Ungheria.

Nel 2001 la conquista di tre medaglie di bronzo ai Campionati Italiani di biathlon, tra i traguardi più importanti raggiunti da Alessandra Arrigoni in carriera.

Il matrimonio con Luca Bortot e l’insegnamento

Dopo il matrimonio con il fondista Luca Bortot e una volta chiusa la carriera agonistica, Alessandra Arrigoni si è dedicata all’attività di maestra della Scuola Sci dei Piani di Bobbio, a Barzio.

Nel comune in provincia di Lecco viveva con il marito e le due figlie di 14 e 19 anni, a cui la Fisi si stringe “in questo momento di grande dolore”.

Le cause della morte della 48enne ex atleta azzurra non sono state ancora rese note.