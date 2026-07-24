Morta allieva della scuola della Guardia di Finanza, giù dal 3° piano a Coppito prima di diventare maresciallo

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È morta la ragazza di 22 anni, allieva della scuola della Guardia di Finanza, precipitata nel pomeriggio di giovedì 23 luglio dalla finestra della sua camera alla scuola ispettori e sovrintendenti di Coppito, frazione dell’Aquila. Le condizioni della giovane erano apparse fin dal primo momento disperate.

Morta l’allieva della Guardia di Finanza: era stata operata

La notizia del decesso della 22enne, avvenuto nella notte, è stata riportata da ANSA nella mattinata di venerdì 24 luglio.

I tentativi di salvare la ragazza messi in atto dei medici dell’ospedale San Salvatore a L’Aquila si sono rivelati purtroppo inutili: la giovane era stata operata per i gravi traumi alla testa e al bacino.

Cosa è successo a Coppito

Attorno alle 17 di giovedì, la ragazza, un’allieva maresciallo della Guardia di Finanza al primo anno di studi, era caduta dalla finestra della sua camera situata al terzo piano, facendo un volo da almeno 12 metri d’altezza.

Sul posto erano intervenuti tempestivamente il personale del 118 e le forze dell’ordine. La 22enne era stata ricoverata all’ospedale San Salvatore, in condizioni giudicate fin da subito molto critiche.

Nei giorni scorsi la giovane aveva ricevuto la tradizionale consegna delle fiamme, che equivale allo status di allievo finanziere maresciallo.

La tragedia ha lasciato attonite le centinaia di allievi in formazione nella scuola della Guardia di Finanza di Coppito: la grande festa fissata per lunedì prossimo per i finanziari al terzo anno che andranno via dalla scuola è a rischio.

La struttura di Coppito, nel 2009, fu adibita a quartier generale delle operazioni post terremoto.

L’ipotesi sulla caduta

Stando a quanto riportato dall’agenzia ANSA, non si esclude il gesto volontario ma le indagini su quanto avvenuto a Coppito, frazione dell’Aquila, sono ancora in corso al fine di chiarire tutte le circostanze che hanno portato al prematuro decesso della giovane allieva della scuola della Guardia di Finanza.

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