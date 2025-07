Morta anche Silvana Visconti, la mamma di Summer: intera famiglia cancellata dall'incidente sull'A1

Non ce l’ha fatta nemmeno Silvana Visconti. È stata accertata la morte cerebrale della 37enne, ricoverata in condizioni disperate all’ospedale di Careggi, a Firenze, in seguito all’incidente sull’autostrada A1 avvenuto martedì 15 luglio nella galleria di Base, tra Firenzuola e Badia. Sul colpo, nella Fiat Panda travolta da un tir, erano deceduti Mauro Visconti (69 anni), Nydia Zoila Albuquerque Basulto (65) e Carla Stephany Visconti (39). Insieme a loro, anche il cane. Poi era toccato alla loro nipote, la piccola Summer, 4 anni appena, figlia proprio di Silvana Visconti.

L’ultimo viaggio della famiglia Visconti

Martedì 15 luglio, un tir ha travolto una Fiat Panda, ferma nella galleria di Base, in provincia di Firenze, evitata da diversi mezzi ma non dal camion.

Il motivo per il quale il veicolo non fosse in marcia è in fase di accertamento.

L'incidente è avvenuto tra Firenzuola e Badia, nel comune di Barberino del Mugello

Su quell’auto c’era la famiglia Visconti, al suo ultimo viaggio insieme: al volante Silvana, 37 anni, l’ultima a morire all’ospedale Careggi, dove era arrivata in condizioni disperate.

Morta anche la figlia Summer, 4 anni

Silvana Visconti se n’è andata tre giorni dopo l’incidente e un giorno dopo sua figlia Summer, che invece era ricoverata al Meyer: sono morte lontane.

La morte cerebrale della bambina è stata dichiarata alle ore 18: poi le sono stati espiantati gli organi con il consenso del giudice tutelare del tribunale di Firenze alla donazione.

Le altre vittime dell’incidente sull’A1

Nell’incidente erano già morti sul colpo i nonni e la zia materna della bambina, residenti in Piemonte, a Gravellona Toce, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

Mauro Visconti, 69 anni, originario di Verbania

69 anni, originario di Verbania la moglie Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65 anni, di Lima (Perù)

65 anni, di Lima (Perù) la figlia Carla Stephany Visconti, 39 anni

Anche il cane a bordo dell’auto è morto al momento dello schianto.

Sindaco di Gravellona incontra i parenti delle vittime

Gianni Morandi, sindaco di Gravellona Toce, incontra i parenti delle vittime: “Quando accadono fatti del genere ci si rende conto della fragilità, ci sentiamo tutti parte della famiglia”, ha dichiarato citato da ANSA.

Il primo cittadino, che darà ai familiari “tutto il supporto possibile”, ha parlato anche di “incapacità di accettare e di comprendere come una bimba di 4 anni se ne vada così, contro natura. I parenti stretti, per così dire, erano quasi tutti su quella macchina e il marito di Stefany è così giovane, confuso. Non si può che cercare di stare loro vicino”.

Proprio lei, a due giorni da quel viaggio di ritorno dalle vacanze “aveva un appuntamento al centro per l’impiego. Avevano progetti, si davano da fare”.

Per quel che riguarda i funerali, invece, “dovremo capire prima se verranno richieste autopsie per tentare di ricostruire la dinamica dell’accaduto”.