Morta Angela Azzaro, giornalista e attivista volto noto dei talk show politici: aveva 59 anni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È morta a 59 anni Angela Azzaro, giornalista e scrittrice. È stata caporedattrice di Liberazione e vicedirettrice prima del Dubbio e poi del Riformista. Aveva partecipato spesso come ospite a talk show politici per discutere di argomenti sociali, in particolare su La7. Era impegnata nella lotta per i diritti delle donne e delle minoranze. Non si conoscono le cause della morte di Angela Azzaro.

Chi era Angela Azzaro

Nata a Nuoro, Angela Azzaro era laureata in Lettere Moderne e specializzata in Criminologia con una tesi sul processo mediatico.

Dopo gli studi a Milano, si era trasferita a Roma diventando caporedattrice di Liberazione con Sandro Curzi e Piero Sansonetti.

Nel quotidiano si occupava dell’inserto culturale Queer, presente ogni domenica.

Nel corso della sua vita, Angela Azzaro si è impegnata nella lotta per i diritti delle donne.

Ha contribuito a diverse opere collettive sulle battaglia femminili.

È del 2013 l’anno di pubblicazione del suo saggio “Nuove tecniche di rivolta: come cambiano le lotte per i diritti e sul lavoro”.

Le collaborazioni con Il Riformista e L’Unità

Dall’ottobre 2019 Angela Azzaro è stata anche vicedirettrice de Il Riformista.

Ha collaborato, inoltre, per quattro anni con L’Unità prima di un licenziamento improvviso che aveva suscitato la solidarietà di tutto il mondo giornalistico.

Vicedirettrice e caporedattrice de Il Dubbio, era stata anche un firma dell’Huffington Post.

Il ricordo di Elly Schlein e Deborah Bergamini

La morte di Angela Azzaro, avvenuta l’8 febbraio, è stata ricordata anche da Elly Schlein che in una nota ha sottolineato il grande senso di vuoto che lascia la scomparsa della giornalista.

“Donna forte e coraggiosa, giornalista tenace”, così la ricorda la segretaria del Pd.

Nel suo tributo anche un consiglio: “Forse il modo migliore di onorarla sarà rileggere tutto ciò che ha scritto, tutto ciò che ci ha aiutati a comprendere, riflettere, agire”.

Anche Deborah Bergamini, in quota Forza Italia e in passato condirettore del Riformista, ha ricordato Angela Azzaro.

“Ho lavorato con lei scoprendo una giornalista di razza innamorata delle sue idee, qualità che la faceva apprezzare anche da chi la pensava in modo diverso. Se ne va un volto davvero buono e positivo del giornalismo italiano”, queste le sue parole.