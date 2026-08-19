Morta Angela Buccico figlia dell'ex senatore Nicola, ritrovato il relitto dell'ultraleggero scomparso

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Angela Buccico è morta a 56 anni. Si trovava a bordo dell’ultraleggero scomparso nella zona di Cosenza, assieme al compagno, pilota del mezzo, Carlo Arnulfo, di 64 anni. Buccico era un’avvocata, originaria di Matera, figlia dell’ex senatore Nicola Buccico e sorella di Rocco Michele, attuale vicesindaco del capoluogo della Basilicata.

Morta Angela, figlia del senatore Nicola Buccico

Una delle due vittime dell’incidente aereo nel cosentino era Angela Buccico, 56enne originaria di Matera e residente a Roma.

Buccico era un’avvocata cassazionista e dirigeva la sede capitolina dello studio legale di famiglia.

ANSA

Era figlia dell’avvocato Emilio Nicola Buccico, già presidente del Consiglio nazionale forense, componente laico del Consiglio superiore della magistratura, senatore della Repubblica e sindaco di Matera.

Il fratello Rocco Michele Buccico è l’attuale vicesindaco della città lucana.

Assieme a lei il compagno Carlo Arnulfo

Angela Buccico volava da passeggera, alla guida del velivolo era il compagno Carlo Arnulfo, pilota con trent’anni di esperienza.

Anche Arnulfo era un avvocato, civile e penale, iscritto all’Ordine di Roma dal 1991.

Il 64enne aveva fatto parte, tra il 2012 e il 2016, del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Roma, su designazione del Consiglio nazionale forense.

Specializzato in contenziosi civili e penali si era occupato anche di procedimenti di rilievo nazionale.

Appassionato di volo, lo praticava da lungo tempo ed era proprietario del Tecnam P2008 precipitato vicino Cosenza.

L’ultraleggero precipitato nel cosentino

L’ultraleggero compatto a bordo del quale viaggiavano Buccico e Arnulfo era decollato alle ore 09:30 di domenica 16 agosto da Capo d’Orlando, in Sicilia.

Era diretto nell’aviosuperficie di Sibari, in Calabria, dove sarebbe dovuto atterrare tra le 10:30 e le 11:00.

Nessun testimone lo aveva visto precipitare e si sperava in un possibile atterraggio di emergenza.

Stando alle prime informazioni, il relitto del velivolo è stato rintracciato nella mattinata del 19 agosto nella zona di Laghicelle del comune di Fuscaldo, in provincia di Cosenza.

Si tratta di una zona impervia, che sta rendendo complesso il recupero dei corpi delle due vittime.

Si attendono i risultati degli accertamenti sulla scatola nera dell’ultraleggero per ricostruire le esatte dinamiche dell’incidente.