Morta Annabel Schofield, modella e attrice famosa per il personaggio di Laurel Ellis in Dallas: aveva 62 anni

Annabel Schofield è morta a 62 anni a Los Angeles. Attrice e modella, è stata un simbolo degli anni ’80 e icona della moda londinese. È nota soprattutto per il ruolo di Laurel Ellis nella celebre serie tv “Dallas“.

La morte di Annabel Schofield

Annabel Schofield è morta il 28 febbraio a seguito delle complicanze di un tumore al cervello. La notizia è stata data dall’Hollywood Reporter.

Dopo la diagnosi, l’attrice di Dallas aveva pubblicato aggiornamenti sulla sua salute su un account GoFundMe creato per aiutarla a coprire le spese per le cure mediche.

Getty Images

Il suo ultimo aggiornamento risale al 18 gennaio, Schofield aveva comunicato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza per rimuovere una massa dalla cavità nasale.

Chi era Annabel Schofield

Annabel Schofield era nata il 4 settembre 1963 a Llanelli, in Galles. Suo padre, John D. Schofield, era il dirigente di una casa di produzione cinematografica con crediti in importanti successi hollywoodiani degli anni ’90.

L’attrice, da Llanelli si era poi trasferita a Londra, dove aveva iniziato la sua carriera di modella. Tra gli anni ’80 e ’90 è apparsa sulle copertine di centinaia di riviste di moda, tra cui Vogue Germania e Vogue Italia.

Ha anche lavorato come modella per campagne pubblicitarie di stilisti e beauty, tra cui Yves Saint Laurent, Versace, Rimmel e Revlon. Particolarmente memorabile è stata la sua apparizione in uno spot pubblicitario dei Bugle Boy Jeans di fine anni ’80, in cui diceva “Scusa, sono i jeans Bugle Boy che indossi?”.

Nel pieno della carriera da modella, si era trasferita a Los Angeles dove venne scelta per un ruolo ricorrente nella soap opera di successo Dallas.

Per 12 episodi, ha interpretato Laurel Ellis, recitando al fianco di J.R. Ewing interpretato da Larry Hagman, nell’undicesima stagione della serie.

Annabel era poi apparsa in diversi lungometraggi, tra cui “Eye of the Widow“. Aveva lavorato anche dietro la macchina da presa, come membro della troupe in “I fratelli Grimm“, “Doom” e “City of Ember“.

La casa di produzione e il romanzo

Annabel aveva fondato una sua casa di produzione, la Bella Bene Productions, per la quale ha prodotto spot pubblicitari e progetti di moda.

Nel 2013, ha scritto un romanzo intitolato “The Cherry Alignment“, ispirato al suo periodo come modella e attrice.

Schofield è stata un simbolo della moda londinese e degli anni ’80.

Il ricordo dell’agenzia TakeTwo

Melissa Richardson, proprietaria dell’agenzia londinese Take Two Agency, che ha iniziato a rappresentare Schofield all’inizio della sua carriera, ha descritto il suo lavoro come essenziale per il successo dell’agenzia.

“Senza di lei, non avremmo mai potuto raggiungere questo traguardo. La amavamo perché era divertente, autentica, bella e con i piedi per terra”, ha dichiarato a THR.

“Non è mai cambiata rispetto alla dolce ragazzina gallese diciassettenne che ho incontrato per la prima volta. Era leale, premurosa e, soprattutto, di una bellezza travolgente. Conosceva il suo mestiere. Era la migliore”.