Morta bambina incastrata nel bocchettone della piscina a Sestri Levante, affogata per i capelli impigliati
È morta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante
Non ce l’ha fatta la bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La piccola è morta nel corso della notte all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l’incidente di mercoledì. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia.
- Incastrata nel bocchettone della piscina, morta la bambina
- Donati gli organi
- La tragedia a Sestri Levante
- Le indagini
Incastrata nel bocchettone della piscina, morta la bambina
È morta dopo due giorni di agonia la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, in provincia di Genova.
Lo ha reso noto la direzione sanitaria dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove la bimba era stata ricoverata in gravissime condizioni.
Il decesso è stato dichiarato nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo.
Donati gli organi
Con grande generosità i genitori della bambina, residenti in provincia di Bergamo, hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia.
“L’intero ospedale – si legge in una nota del Gaslini – si stringe intorno alla famiglia in questo momento di inimmaginabile dolore, esprimendo profonda gratitudine per una scelta capace di trasformare un vuoto incolmabile in speranza concreta per altre famiglie”.
La tragedia a Sestri Levante
La tragedia si è consumata nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio in uno stabilimento balneare di Sestri Levante.
Mentre si trovava in piscina, la bambina era rimasta intrappolata sott’acqua a causa dei capelli incastrati nel bocchettone d’aspirazione della vasca.
A dare l’allarme un altro bambino, che si era accorto che la piccola non riusciva più a riemergere.
Il titolare dello stabilimento si era tuffato e con paio di forbici era riuscito a tagliarle i capelli e a liberarla. Ma le condizioni della piccola erano già gravissime.
Portata a bordo piscina priva di sensi, era stata sottoposta alle manovre di rianimazione dal personale del 118 e poi trasferita in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini.
Le indagini
Su quanto accaduto sono in corso le indagini condotte da Capitaneria di porto e carabinieri di Sestri Levante.
La piscina è stata posta sotto sequestro ed è stata acquisita tutta la documentazione relativa all’impianto, oltre alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.