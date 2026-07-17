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Morta bambina incastrata nel bocchettone della piscina a Sestri Levante, affogata per i capelli impigliati

È morta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante

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Marco Vitaloni

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non ce l’ha fatta la bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La piccola è morta nel corso della notte all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l’incidente di mercoledì. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia.

Incastrata nel bocchettone della piscina, morta la bambina

È morta dopo due giorni di agonia la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinaSestri Levante, in provincia di Genova.

Lo ha reso noto la direzione sanitaria dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove la bimba era stata ricoverata in gravissime condizioni.

Sestri Levante© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il decesso è stato dichiarato nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo.

Donati gli organi

Con grande generosità i genitori della bambina, residenti in provincia di Bergamo, hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia.

“L’intero ospedale – si legge in una nota del  Gaslini – si stringe intorno alla famiglia in questo momento di inimmaginabile dolore, esprimendo profonda gratitudine per una scelta capace di trasformare un vuoto incolmabile in speranza concreta per altre famiglie”.

La tragedia a Sestri Levante

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio in uno stabilimento balneare di Sestri Levante.

Mentre si trovava in piscina, la bambina era rimasta intrappolata sott’acqua a causa dei capelli incastrati nel bocchettone d’aspirazione della vasca.

A dare l’allarme un altro bambino, che si era accorto che la piccola non riusciva più a riemergere.

Il titolare dello stabilimento si era tuffato e con paio di forbici era riuscito a tagliarle i capelli e a liberarla. Ma le condizioni della piccola erano già gravissime.

Portata a bordo piscina priva di sensi, era stata sottoposta alle manovre di rianimazione dal personale del 118 e poi trasferita in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini.

Le indagini

Su quanto accaduto sono in corso le indagini condotte da Capitaneria di porto e carabinieri di Sestri Levante.

La piscina è stata posta sotto sequestro ed è stata acquisita tutta la documentazione relativa all’impianto, oltre alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

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