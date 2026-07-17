Morta bambina incastrata nel bocchettone della piscina a Sestri Levante, affogata per i capelli impigliati

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Non ce l’ha fatta la bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La piccola è morta nel corso della notte all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l’incidente di mercoledì. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia.

Incastrata nel bocchettone della piscina, morta la bambina

È morta dopo due giorni di agonia la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, in provincia di Genova.

Lo ha reso noto la direzione sanitaria dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove la bimba era stata ricoverata in gravissime condizioni.

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Il decesso è stato dichiarato nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo.

Donati gli organi

Con grande generosità i genitori della bambina, residenti in provincia di Bergamo, hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia.

“L’intero ospedale – si legge in una nota del Gaslini – si stringe intorno alla famiglia in questo momento di inimmaginabile dolore, esprimendo profonda gratitudine per una scelta capace di trasformare un vuoto incolmabile in speranza concreta per altre famiglie”.

La tragedia a Sestri Levante

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio in uno stabilimento balneare di Sestri Levante.

Mentre si trovava in piscina, la bambina era rimasta intrappolata sott’acqua a causa dei capelli incastrati nel bocchettone d’aspirazione della vasca.

A dare l’allarme un altro bambino, che si era accorto che la piccola non riusciva più a riemergere.

Il titolare dello stabilimento si era tuffato e con paio di forbici era riuscito a tagliarle i capelli e a liberarla. Ma le condizioni della piccola erano già gravissime.

Portata a bordo piscina priva di sensi, era stata sottoposta alle manovre di rianimazione dal personale del 118 e poi trasferita in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini.

Le indagini

Su quanto accaduto sono in corso le indagini condotte da Capitaneria di porto e carabinieri di Sestri Levante.

La piscina è stata posta sotto sequestro ed è stata acquisita tutta la documentazione relativa all’impianto, oltre alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.