Morta Barbara Spinelli, l'ex eurodeputata difese il Manifesto di Ventotene del padre Altiero da Giorgia Meloni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Roma: a 80 anni è morta la giornalista ed ex eurodeputata Barbara Spinelli, collaboratrice di lunga data del Fatto Quotidiano e figlia di uno dei padri fondatori dell’Unione Europea, Altiero. Nel 2025 prese le difese del Manifesto di Ventotene, quando Giorgia Meloni lesse alcuni stralci in aula affermando che quella immaginata nel documento non era la sua Europa.

Morta Barbara Spinelli, giornalista ed ex eurodeputata

Si è spenta a Roma all’età di 80 anni Barbara Spinelli, figura di primo piano del giornalismo, del saggismo e della cultura politica italiana ed europea, nata nel 1946 dal matrimonio tra Altiero Spinelli, tra i padri fondatori dell’Unione Europea, e l’antifascista tedesca Ursula Hirschmann.

Dopo i primi passi al Globo, ha collaborato sin dalla fondazione con La Repubblica, proseguendo poi come corrispondente ed editorialista per il Corriere della Sera, La Stampa e infine per Il Fatto Quotidiano.

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Autrice di saggi come Il sonno della memoria e La sovranità assente, ha affiancato alla penna l’impegno istituzionale, venendo eletta nel 2014 al Parlamento europeo nelle file de L’Altra Europa con Tsipras, percorso proseguito poi come indipendente fino al 2019.

La difesa del Manifesto di Ventotene in nome del padre Altiero

Tra le battaglie intellettuali più recenti di Barbara Spinelli viene ricordata la difesa dell’eredità del padre Altiero e del celebre Manifesto di Ventotene di fronte agli attacchi della destra di governo.

Quando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni citò il testo in Aula prendendone le distanze con la frase “questa non è la mia Europa”, Spinelli replicò con sferzante ironia durante un intervento televisivo ad Accordi & Disaccordi: “Grazie tante, signora Meloni!”.

L’ex eurodeputata osservò come la polemica avesse avuto l’effetto paradossale di far riscoprire il testo a tantissimi cittadini: “Che dopo il 1941, oggi questo manifesto circoli… grazie tante! Questo libretto ha circolato come nemmeno fosse Topolino, tutti parlano di Ventotene”.

Spinelli evidenziò tuttavia la distanza valoriale profonda con la premier, sottolineando la “stupidità” di chi parla senza preparazione e ignorando i pilastri di giustizia sociale e stato sociale su cui il manifesto federalista fu fondato.

Il cordoglio del mondo politico

La notizia della scomparsa ha suscitato commozione in molte redazioni e nelle istituzioni europee, dove Spinelli ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente della Commissione per gli Affari Costituzionali.

Tra i primi messaggi di cordoglio è giunto quello della delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo, che ha ricordato la giornalista come “una guida e un riferimento che ha mantenuto sempre alta l’attenzione ai valori della pace, della giustizia sociale e dell’integrazione europea”.

Fino ai suoi ultimi interventi scritti, incentrati sulle critiche al riarmo e ai conflitti internazionali in Ucraina e Medio Oriente, Barbara Spinelli ha incarnato l’ideale di un’Europa dei diritti, rigorosa con i tecnocrati e costantemente orientata alla tutela dei valori democratici e della pace.