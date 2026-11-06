Morta Beverly Whipple scopritrice del punto G delle donne che sconvolse tutti con la dimostrazione in tv

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È morta a 85 anni Beverly Whipple, la sessuologa americana che rese celebre il punto G e che quarant’anni fa portò il tema del piacere femminile nei dibattiti televisivi. Professoressa emerita della Rutgers University, fu tra le autrici del bestseller del 1982 dedicato all’argomento. L’anno precedente aveva già attirato l’attenzione del pubblico con una dimostrazione al Phil Donahue Show, usando un modello anatomico.

La dimostrazione del punto G in televisione

Oggi è un tema assolutamente normale, e questa normalità molto probabilmente la dobbiamo a lei. Nel 1981, ospite in un programma tv americano, Beverly Whipple mostrò su una riproduzione tridimensionale dei genitali femminili l’area che stava studiando. Sul modello, un segno verde indicava il punto G. La ricercatrice spiegò la sensibilità della zona e il suo possibile ruolo nella risposta sessuale.

Durante la trasmissione, il conduttore chiese a una spettatrice se avesse mai immaginato di discutere simili argomenti in televisione. La donna rispose: “Se mia madre fosse viva, morirebbe sul colpo”.

Dopo quell’intervista arrivarono anche migliaia di richieste di informazioni e racconti personali. Il Kinsey Institute conserva nel fondo dedicato a Whipple ben 2.160 lettere inviate da persone che l’avevano vista nel programma.

Gli studi sul punto G e il bestseller

Il nome della ricercatrice rimane legato alla scoperta del punto G, ma gli studi sull’argomento avevano un precedente. Nel 1950 il ginecologo tedesco Ernst Gräfenberg aveva descritto una zona erogena lungo la parete anteriore della vagina. Whipple e John Perry ripresero quelle osservazioni e scelsero di chiamare l’area con il suo cognome, poi abbreviato in punto G.

Nel 1982 uscì The G Spot and Other Recent Discoveries About Human Sexuality, scritto con Alice K. Ladas e John D. Perry. Il volume diventò un bestseller internazionale. Beverly Whipple stessa precisava che il termine indicava un’area sensibile percepibile attraverso la parete vaginale anteriore, senza identificarla con una struttura anatomica distinta. Durante un’intervista sottolineò anche le differenze tra le esperienze delle donne.

La formazione e la carriera alla Rutgers University

Laureata in scienze infermieristiche al Wagner College, proseguì gli studi alla Rutgers University, dove conseguì due master e un dottorato in psicobiologia. Affiancò alla ricerca il lavoro di educatrice e consulente in sessualità.

Nel 2006 New Scientist la inserì tra i 50 scienziati più influenti al mondo. Nel corso della sua carriera partecipò a oltre 300 programmi radio e tv e tenne più di 800 conferenze e interventi pubblici