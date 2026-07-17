Morta Brenda Fricker star di Mamma ho riperso l'aereo e premio Oscar con Il mio piede sinistro, aveva 81 anni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È morta a 81 anni Brenda Fricker, attrice irlandese nota al pubblico internazionale per il ruolo in Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York e per l’Oscar vinto con Il mio piede sinistro. Il decesso, avvenuto il 17 giugno, è stato confermato dal suo agente Phil Belfield.

Morta Brenda Fricker, chi era l’attrice premio Oscar

Brenda Fricker era nata a Dublino e aveva costruito una carriera lunga tra teatro, televisione e cinema.

Come ricordato dalla BBC, nel 1990 era diventata la prima attrice irlandese a vincere un premio Oscar.

ANSA

Conquistò l’ambita statuetta per l’interpretazione nel film Il mio piede sinistro.

Quel premio la rese una figura di riferimento per il cinema irlandese.

L’attrice in seguito raccontò anche il lato meno semplice di quel successo.

In un’intervista al Times nel 2024 parlò della “vecchia maledizione degli Oscar”, spiegando che dopo il premio si era sentita incasellata in determinati ruoli e talvolta esclusa da altre opportunità, anche in teatro.

Il ruolo in Mamma ho riperso l’aereo

Per molti spettatori, Brenda Fricker resta legata anche a Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, secondo film della saga con Macaulay Culkin.

Nel film del 1992 interpretava la donna dei piccioni di Central Park, una figura solitaria che stringe amicizia con Kevin McCallister, il bambino protagonista della storia.

Anche se il ruolo era molto diverso da quello drammatico interpretato in Il mio piede sinistro, contribuì a rendere l’attrice, morta oggi, familiare a un pubblico più ampio e internazionale.

Il racconto della sua vita

Nella sua autobiografia pubblicata lo scorso anno, Brenda Fricker aveva raccontato anche aspetti dolorosi della propria vita.

Aveva descritto un’infanzia difficile, segnata da violenze familiari, e traumi vissuti durante l’adolescenza.

A 14 anni trascorse due anni in ospedale dopo un incidente in bicicletta.

Raccontò anche episodi di violenza subiti da giovane.

Nonostante le difficoltà, l’attrice di Mamma ho riperso l’aereo aveva mantenuto anche ricordi affettuosi della sua giovinezza e della libertà di quegli anni.

Parlando del percorso che l’aveva portata alla recitazione, Brenda Fricker aveva spiegato che nella sua vita molte cose erano arrivate per caso, definendole “incidenti felici”.