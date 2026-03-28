Morta Carlotta Ercolino, ideatrice della fiction Che Dio Ci Aiuti. Aveva 64 anni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Carlotta Ercolino è morta a Roma all’età di 64 anni. Giornalista, sceneggiatrice e autrice televisiva, il suo percorso professionale si è sviluppato tra televisione, radio e scrittura, con collaborazioni per le principali emittenti nazionali, tra cui Rai e Mediaset. In particolare il suo nome è legato alla serie Che Dio Ci Aiuti di cui è stata una delle ideatrici. Non sono ancora note le cause della morte. A dare l’annuncio del decesso è stato il marito Nicola Barbati. I funerali di Carlotta Ercolino si terranno lunedì 30 marzo a Roma presso la chiesa di San Gabriele Arcangelo.

Chi era Carlotta Ercolino

Carlotta Ercolino era nata a Napoli nel 1961.

Aveva frequentato l’Università Orientale e nel 1983 aveva conseguito la laurea in Lettere Moderne.

Nel corso della sua carriera ha lavorato per oltre quattro decenni come autrice.

Sarebbe stata da tempo malata oncologica.

Il progetto più importante di Carlotta Ercolino è sicuramente la serie Che Dio Ci Aiuti.

La fiction è andata in onda per la prima volta il 15 dicembre 2011 su Raiuno.

Il successo di Che Dio Ci Aiuti

La fiction, interpretata tra gli altri da Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi, è diventata uno dei prodotti più longevi e seguiti della televisione italiana.

Il progetto ha contribuito a consolidare la sua posizione nel settore della sceneggiatura televisiva.

Da sempre è stata apprezzata per la sua scrittura orientata a un pubblico ampio e trasversale.

La fiction è prodotta da 15 anni da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Le altre fiction ideate da Carlotta Ercolino

Nel corso della carriera, Carlotta Ercolino ha firmato numerose serie e film per la televisione.

Tra i titoli più noti figurano Pazza famiglia, Dio vede e provvede, Nanà, La casa dell’angelo, Giuseppe Moscati – L’amore che guarisce, Incantesimo e I delitti del cuoco.

Oltre alla fiction, Carlotta Ercolino ha partecipato come autrice a programmi televisivi di approfondimento e intrattenimento.

Ha lavorato in trasmissioni come Mixer di Giovanni Minoli, Il gatto con Giuliano Ferrara e La porta segreta.

Ha inoltre collaborato con Alberto Angela per programmi come Meraviglie e per episodi della serie Stanotte a…, contribuendo allo sviluppo di un linguaggio narrativo divulgativo.

Nel campo radiofonico, ha realizzato anche un progetto dedicato a Ennio Flaiano, articolato in più puntate.

Il libro su Rino Gaetano

Nel 2018 Carlotta Ercolino ha pubblicato, insieme a Stefano Micocci, il volume Rino Gaetano, un mito predestinato.

Il libro è dedicato alla figura del cantautore e rappresenta un lavoro che unisce elementi biografici e analisi narrativa.