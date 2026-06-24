Morta Cristiana Brandolini d'Adda, l'ultima sorella Agnelli e prediletta dell'Avvocato aveva 99 anni

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Cristiana Brandolini d’Adda è morta a 99 anni nella sua casa di Venezia. Era la sorella dell’Avvocato Gianni e ultima esponente Agnelli ancora in vita della sua generazione. Nipote del fondatore della Fiat, aveva sposato il conte Brando Brandolini d’Adda, dal quale aveva avuto quattro figli: Tiberto, Leonello, Nuno e Brandino.

Morta Cristiana Brandolini d’Adda

Cristiana Brandolini d’Adda è morta il 23 giugno in casa a Venezia. Aveva 99 anni ed era la sola ancora in vita della sua generazione di Agnelli che comprendeva le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole e i fratelli Gianni (l’Avvocato), Giorgio e Umbero.

Nata a Torino il 16 febbraio 1927 da Edoardo Agnelli e ai Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, era la nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat, e la quinta di sette figli.

ANSA

Nel 1947 aveva sposato il conte Brando Brandolini d’Adda, nella basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, a Roma, dal suo matrimonio sono nati i figli Tiberto, Leonello, Nuno e Brandino.

Il legame col fratello Gianni

Cristiana Brandolini d’Adda aveva scelto di essere lontana dai riflettori, più riservata e schiva nel farsi vedere in pubblico, ma non per questo poco mondana.

Era considerata una delle regine internazionali del bel mondo del jet set. Ha diviso la sua vita tra Venezia, la tenuta di Vistorta, nel Friuli, con la villa e il parco all’inglese ridisegnato da Russell Page, e Parigi, dove dal 1968 ha abitato sulla Rive Gauche.

Cristiana era particolarmente legata al fratello Gianni, con lui condivideva il gusto e la misura.

Rinomata per la sua eleganza

Cristiana Brandolini d’Adda era nota e ammirata per la sua eleganza. In vita è stata ritratta, tra gli altri, da Cecil Beaton e da Horst P. Horst, e ammirata per il suo gusto nella moda e negli interni.

Spirito libero e amante delle arti, ha sostenuto la Fondation de la Vocation di Marcel Bleustein-Blanchet e il Watermill Center di Robert Wilson.

La quinta figlia di Edoardo Agnelli, nel 1973, è stata inserita nell’International best dressed list come “straordinario esempio di eleganza senza ostentazione” e due anni dopo è stata inserita nella Best Dressed Hall of Fame.