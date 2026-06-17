Morta Daveigh Chase attrice che interpretò Samara in The Ring, aveva 35 anni: meningite e infezione fatale

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fan a lutto per la morte di Daveigh Chase, celebre per aver interpretato Samara Morgan nel film horror The Ring, divenuto un cult. L’attrice e doppiatrice americana si è spenta il 16 giugno all’età di 35 anni dopo un improvviso peggioramento della sua salute. A confermare la notizia è stato il fidanzato, che ha raccontato come Daveigh Chase sia morta a causa di una meningite e di una grave infezione del sangue sfociata in una setticemia.

Morta Daveigh Chase, la Samara di The Ring

Nata a Las Vegas nel 1990, Daveigh Chase aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo in giovanissima età, lavorando come attrice e doppiatrice.

Come detto, il grande pubblico la ricorda soprattutto per il ruolo di Samara Morgan in The Ring, il film horror diretto da Gore Verbinski uscito nel 2002 e diventato uno dei titoli più iconici del genere. L’americano The Ring è il remake del film giapponese Ringu del 1998, a sua volta tratto dall’omonimo romanzo del 1991.

La sua interpretazione della bambina protagonista della maledizione del videotape le valse il riconoscimento come “Miglior cattiva” agli MTV Movie Awards, consacrandola tra i volti più riconoscibili del cinema horror dei primi anni 2000.

La carriera dopo The Ring

Lo stesso anno del successo di The Ring, Daveigh Chase prestò la voce a Lilo in Lilo & Stitch di Disney e nei successivi capitoli del franchise.

Prima ancora aveva lavorato nel doppiaggio della versione americana de La città incantata, dando voce a Chihiro Ogino.

Nel corso della sua carriera ha inoltre preso parte a numerose produzioni tra cui Donnie Darko, Sabrina vita da strega, ER, Mercy e la serie HBO Big Love, nella quale interpretava Rhonda Volmer.

Le cause della morte

Secondo quanto riferito dal fidanzato, e riportato dalla testata TMZ, l’attrice era stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles all’inizio di giugno per problemi legati alla malnutrizione.

Le sue condizioni sarebbero però precipitate il 16 giugno a causa dell’insorgenza di una meningite associata a un’infezione nel sangue. Le complicazioni avrebbero provocato una grave setticemia, risultatale fatale.

Il messaggio del fidanzato e la raccolta fondi

Dopo la morte di Daveigh Chase, il fidanzato ha condiviso un commovente messaggio ricordandola come “una luce” nella sua vita.

Quando le condizioni si sono aggravate, il fidanzato ha fatto partire una raccolta fondi su GoFundMe intitolata “Le donazioni per Daveigh coprono le cure urgenti, un alloggio sicuro e il conforto durante i suoi ultimi giorni” (“Gifts to Daveigh cover urgent care, safe housing, and comfort during her final days”).