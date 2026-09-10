Morta Denise Cosco figlia di Lea Garofalo, si è suicidata a 35 anni: stessa età della mamma quando fu uccisa

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Si è suicidata a 35 anni Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, la donna calabrese simbolo della lotta contro la ‘ndrangheta. La madre era stata testimone di giustizia e fu uccisa nel 2009 dall’ex compagno Carlo Cosco. Il suo corpo venne bruciato e fatto a pezzi.

La morte di Denise Cosco

Come riporta l’Avvenire, Denise Cosco si è suicidata alla stessa età che aveva la madre quando venne uccisa.

Il 6 settembre la donna si è gettata da una finestra. È però morta la mattina del 10 settembre dopo quattro giorni di agonia.

In molti le sono stati vicini, pur non potendo essere accanto per motivi di riservatezza come la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, e l’amico don Luigi Ciotti.

La storia di Lea Garofalo

Lea Garofalo aveva deciso di parlare proprio per amore di sua figlia, con la quale finì sotto protezione.

Negli anni è stata aiutata don Luigi Ciotti e tanti volontari di Libera, in particolare l’avvocato Enza Rando. Come riporta l’Avvenire, fu lei ad aprire il percorso del progetto “Liberi di scegliere”, da poco diventato finalmente legge.

L’ex compagno Carlo Cosco non smise mai di cercarla riuscendo a convincerla ad abbandonare la tutela e a raggiungerlo a Milano.

Lì Lea Garofalo fu uccisa il 24 novembre 2009 da Cosco e alcuni complici. Alcuni resti della donna vennero ritrovati solo alcuni anni più tardi, grazie alla collaborazione di uno dei responsabili, Carmine Venturino, fidanzato di Denise.

I funerali della testimone di giustizia di tennero il 13 ottobre 2013, in piazza Beccaria a Milano. Migliaia di persone parteciparono alla cerimonia celebrata da don Luigi Ciotti.

La figlia Denise seguì le esequie nascosta dietro a una finestra. Dall’altoparlante risuonarono le sue parole di saluto alla madre.

“Lea, la mia cara mamma, ha avuto il coraggio di ribellarsi alla cultura della mafia, la forza di non piegarsi alla rassegnazione e all’indifferenza. Ma la vostra presenza è un segno di vicinanza non solo a lei – disse – ma a tutte le donne e gli uomini che hanno rischiato e continuano a rischiare. Per me è un giorno molto difficile, ma la forza me l’hai data tu, se è successo tutto questo è stato solo per il mio bene, e non smetterò mai di ringraziarti”.

La vita di Denise Cosco

Denise è rimasta sotto protezione fino al 2018, ha cambiato nome, ha ottenuto un lavoro, vivendo in una località segreta, sempre seguita dal Servizio Centrale di Protezione della Polizia Criminale.

La giovane ha mantenuto uno stretto contatto con don Luigi Ciotti e l’associazione Libera, soprattutto nei momenti difficili quando ha avuto problemi con droga e ricoveri.

Denise Cosco, di cui nessuno conosce il viso, lascia un figlio di quasi quattro anni. Nelle rare interviste non aveva mai pronunciato parole di odio verso il padre. “Uccise mia madre ma per lui provo solo pena, perché non ha capito cosa ha perso: una famiglia, una figlia, l’amore”, aveva detto in un’occasione. Lei l’amore l’aveva trovato ma anche il compagno aveva gli stessi suoi problemi, e non le era di grande aiuto.