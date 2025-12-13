Morta dopo 6 ore di attesa al pronto soccorso a Bari, indagata una dottoressa: sospetto problema al cuore

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una donna di 39 anni affetta dalla sindrome di Turner è morta al pronto soccorso del Policlinico di Bari, dopo aver atteso per circa 6 ore una visita approfondita. La vittima lamentava da ore forti dolori al petto, ma era stata sottoposta soltanto a una visita generale. La procura ha aperto un’inchiesta che ha tra gli indagati la dottoressa del pronto soccorso che aveva preso in carico la 39enne come paziente.

Morta dopo 6 ore di attesa al pronto soccorso di Bari

Nella tarda serata del 7 dicembre scorso una donna di 39 anni è morta al pronto soccorso di Bari. Si trovava nella struttura, in attesa di una visita specialistica, almeno da sei ore, stando a quanto riporta il quotidiano La Stampa.

La paziente lamentava forti dolori al petto, cominciati attorno alle 14:30. Era arrivata in ospedale alle 15:40, era stata sottoposta a una prima visita e le era stata somministrata una flebo per il dolore.

A quel punto lei e la famiglia sono rimasti in attesa fino a che, attorno alle 20:00, la 39enne non è stata colpita da un malore. A quel punto i medici l’avrebbero ricoverata d’urgenza, ma due ore dopo avrebbero comunicato alla famiglia il decesso.

Aperta un’inchiesta, una dottoressa indagata

La procura di Bari ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto. Nel registro delle notizie di reato è stata iscritta la dottoressa che aveva preso la 39enne in carico.

Nella giornata di ieri 12 dicembre è stata eseguita l’autopsia, di cui si attendono i risultati. Si sospetterebbe un problema cardiaco non accuratamente diagnosticato.

L’ipotesi di reato è omicidio colposo. La procura dovrà valutare se i medici e gli infermieri del pronto soccorso del Policlinico di Bari abbiano avuto responsabilità nei fatti accaduti.

Cos’è la sindrome di Turner

La Stampa ha anche riportato che la 39enne era affetta dalla sindrome di Turner. Si tratta di un’anomalia cromosomica che causa alcuni problemi di salute e aumenta la possibilità di incorrere in determinate patologie.

Colpisce esclusivamente le femmine, si manifesta fin dai primi anni di vita con alcuni tratti fisici distintivi, tra cui la bassa statura.

Le patologie a cui sono più suscettibili le persone affette dalla sindrome di Turner sono le malattie autoimmuni e alcuni difetti cardiovascolari.