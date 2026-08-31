Morta dopo essere precipitata dagli studi di Mediaset, il commovente saluto di Giuseppe Brindisi: "Ciao Marta"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morta Marta, 27 anni, segretaria di redazione di VideoNews, precipitata dal quarto piano degli studi Mediaset di Cologno Monzese. Nonostante i soccorsi d’urgenza, la giovane donna non ce l’ha fatta. A dare in diretta la notizia è stato Giuseppe Brindisi, in apertura di “Zona Bianca“, con un commosso saluto alla ragazza, attorniato da colleghe e colleghi. Indagano i carabinieri di Sesto San Giovanni per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La tragedia della dipendente Mediaset

Si è chiuso nel peggiore dei modi il mese di agosto per la redazione Mediaset, con il dramma di Marta, 27 anni, segretaria di redazione di VideoNews dal 2021.

La donna è morta nella serata di lunedì 31 agosto dopo essere precipitata nel pomeriggio dal quarto piano di un edificio degli studi televisivi di Cologno Monzese, alle porte di Milano.

Mediaset

Dopo ore di cure disperate in ospedale per tentare di salvarle la vita, la 27enne è deceduta. A dare l’annuncio ufficiale è stato Giuseppe Brindisi, conduttore di “Zona Bianca“, che ha aperto la puntata con un toccante ricordo della collega.

Giuseppe Brindisi ricorda Marta a Zona Bianca

Circondato da alcuni giovani membri della redazione, che hanno voluto stringersi attorno a Giuseppe Brindisi in un momento di cordoglio collettivo, il conduttore ha dedicato poche semplici parole alla 27enne.

“Marta era qui a Mediaset ogni giorno insieme con noi, lavorava con noi e ci regalava la sua umanità e la sua dolcezza” ha ricordato. Il giornalista ha poi voluto rivolgere un saluto a nome dell’intera redazione di “Zona Bianca”, di VideoNews e di tutta l’azienda, esprimendo vicinanza alla famiglia della giovane, definita in quel momento parte della “famiglia” Mediaset.

Il gesto di Brindisi ha commosso il pubblico e i colleghi presenti in studio, lasciando traccia del legame che si era creato tra la 27enne e l’ambiente di lavoro in cui operava ormai da cinque anni.

La caduta e i soccorsi

Secondo le prime informazioni, la giovane sarebbe precipitata da un’altezza di quattro piani, rimanendo infilzata su una ringhiera al momento dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente un elisoccorso decollato da Milano, un’automedica e diverse ambulanze. Intubata sul luogo dell’incidente, Marta è stata trasportata in codice rosso in ospedale e sottoposta d’urgenza a un intervento chirurgico, ma nonostante i tentativi dei sanitari non è stato possibile salvarle la vita.

A occuparsi delle indagini sono i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, chiamati a chiarire nei prossimi giorni se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.