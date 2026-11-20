Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La moglie del giornalista sportivo Paolo Condò è deceduta. Elena Buccianti aveva 53 anni. A darne notizia è stata l’emittente Sky Sport, dove Condò lavora come commentatore e opinionista dal 2015. L’annuncio è stato dato in diretta da Eleonora Cottarelli, che ha espresso il cordoglio dell’intera redazione. Messaggi di vicinanza sono arrivati anche dal mondo calcistico, come l’Hellas Verona, che in una nota ha espresso vicinanza al giornalista definendolo “una firma indimenticabile del racconto del nostro Scudetto”.

Morta la moglie del giornalista Condò

Eleonora Cottarelli, giornalista e conduttrice di Sky Sport, in diretta nella serata di giovedì 19 novembre ha annunciato la morte della moglie di Paolo Condò. Si chiamava Elena Buccianti e aveva 53 anni.

Nel suo annuncio Cottarelli manda un abbraccio al collega perché “è venuta a mancare improvvisamente la moglie Elena, la madre dei loro figli Andrea e Matteo”.

Si è fatta portavoce della vicinanza della redazione tutta, parlando di un’immensa tragedia che ha lasciato tutti loro senza parole: “Era una persona solare, divertente, ospitale, amica di molti di noi di Sky”, ha dichiarato.

La vicinanza dal mondo calcistico

Vicinanza espressa anche dal mondo calcistico, come il cordoglio dell’Hellas Verona, che ha pubblicato un messaggio sul sito ufficiale: “L’Hellas Verona FC si stringe con grande affetto attorno all’amico Paolo Condò, giornalista di straordinario spessore e firma indimenticabile del racconto del nostro Scudetto, per la scomparsa della moglie Elena”.

Prosegue la nota del club: “In questo momento di profondo dolore, a Paolo, ai figli Andrea e Matteo e a tutti i loro cari vogliamo far sentire forte l’abbraccio e la vicinanza dell’intera famiglia gialloblù. A ognuno di loro vanno le nostre più sentite condoglianze”.

Chi è Paolo Condò?

Paolo Condò è un giornalista sportivo con esperienza decennale. Nato a Trieste l’8 novembre 1958, ha lavorato per oltre trent’anni alla Gazzetta dello Sport, passando nel 2020 a la Repubblica.

Prima di approdare anche in Sky, ha lavorato per il Corriere della Sera. Dal 2010 è il rappresentante italiano nella giuria del Pallone d’Oro e come inviato ha seguito sette Mondiali di calcio, sei Europei e due Olimpiadi. Da circa un decennio, dal 2015, è commentatore per il calcio e lo sport su Sky.

Ed è proprio sulle pagine del Corriere che ha dedicato un messaggio alla moglie. Nel necrologio ha scritto: “Amore mio, siamo stati baciati da una felicità così piena, noi due e noi quattro, che ne eravamo quasi imbarazzati. Grazie, tutto ciò che verrà sarà dedicato a te”. E chiude ricordando “la moglie adorata e la madre dolcissima. È stato meraviglioso, è stato troppo breve”.