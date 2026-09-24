Morta Elena Pero, telecronista di Sky Sport: stroncata a 60 anni da una malattia, il ricordo dei colleghi

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Elena Pero è morta all’età di 60 anni a seguito di una malattia. Nota telecronista di Sky Sport, è considerata la grande voce del tennis e una delle figure più rilevanti del panorama giornalistico dello sport in Italia. I colleghi la ricordano come una persona straordinaria e indimenticabile.

Morta Elena Pero

Elena Pero è diventata famosa come voce di Sky Sport e una delle più riconosciute del tennis. La donna si è spenta, a seguito di una malattia, a 60 anni.

Il direttore di Sky Sport Federico Ferri ha ricordato “non ha saltato una telecronaca, neppure durante la malattia”.

“L’ultima volta che l’abbiamo ascoltata, noi come voi da casa, è stata a Wimbledon, dove ha celebrato la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner, come aveva fatto per la storica prima volta – il 13 luglio 2025 – in coppia con Paolo Bertolucci, che ha composto con lei, in oltre 20 anni di telecronache assieme, il secondo formidabile doppio della sua carriera”, ha aggiunto.

Il ricordo dei colleghi

Elena Pero viene ricordata, da chi l’ha conosciuta, come una persona straordinaria e indimenticabile. Sempre il direttore di Sky Sport rivela in un articolo su Sky Sport che “in questi giorni disperati, l’unica consolazione è ricordare Elena proprio lì, al suo posto, con una cuffia e un microfono, sul campo più leggendario, a fare il suo lavoro, nel quale era la più brava. Naturalmente la migliore. Senza crederlo di sé, e senza avere mai fatto pesare a nessuno di esserlo”.

Elena ha lavorato come telecronista per più di 35 anni e “la sua voce è, e sempre sarà, un codice di pura bellezza. Come il suono della palla colpita da Roger Federer, come una volée di Martina Navratilova”.

“Sarebbe necessaria l’essenzialità del suo racconto – così ricco, preciso, caldo e intenso, ma senza concedere nulla alla retorica, all’eccesso, e senza sprecare un aggettivo – per elencare tutti i successi – ha aggiunto Ferri – tutte le qualità di questa straordinaria professionista. Di questa donna giornalista, così lontana dal modello svenduto oggi soprattutto sui social, e per questo così attuale e così esemplare, ci auguriamo, per le prossime generazioni di ragazzi e soprattutto di ragazze”.

Il direttore ha evidenziato che “Elena ha amato lo sport e i suoi valori, e ha adorato e onorato il tennis, ricambiata dagli appassionati, quelli che lo sono da sempre e quelli che lo sono diventati grazie a Sinner e compagni”.

La telecronista “ha attraversato con le sue cronache generazioni di campioni e campionesse, accompagnando le loro imprese senza mettersi mai davanti a loro. Ha imposto il suo stile e la sua preparazione enciclopedica, senza abusarne, non ha mai barattato il rispetto con il tifo, ha sorvolato sulla cattiveria con la leggerezza delle sue parole, sempre quelle giuste”.

Ferri ha concluso l’articolo in cui ha espresso il suo cordoglio sostenendo che “non smetteremo di ascoltarti. E non smetteremo di ricordarti, cara Elena. Anche se noi di Sky Sport non saremo più gli stessi, ti promettiamo che faremo di tutto per essere degni di quello che ci hai lasciato, del tuo esempio. E di te. Anima pura, persona perbene, specchiata giornalista, meravigliosa collega. Grande, indimenticabile voce”.

Sui profili social di Sky Sport è stato pubblicato un post per ricordarla, tantissimi i commenti di sportivi e colleghi che hanno espresso il loro dolore per la perdita.

Tra chi ha pubblicato un messaggio per la telecronista ci sono Renzo Furlan, colleghi come Rachele Sangiuliano, Pierluigi Pardo, Gianluca Di Marzio, Eleonora Cottarelli e fan che per anni hanno seguito il tennis con le telecronache di Pero, spesso in coppia con Paolo Bertolucci.

Chi era Elena Pero

Elena Pero era una telecronista sportiva che ha fatto parte di Sky per più di 35 anni, fin da quando si chiamava ancora Telepiù.

A Telepiù è entrata fin dalla sua fondazione, come giornalista praticante nel 1991, assunta da Rino Tommasi, il suo grande maestro, del quale ha raccolto l’eredità più pesante.

Elena ha lasciato la figlia Martina e il compagno Sergio, grande produttore recentemente premiato dal Club a Wimbledon per la sua rimarcabile carriera.